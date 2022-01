A la Une . Pass vaccinal: Deux députés manquent d'en venir aux mains à l'Assemblée

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 5 Janvier 2022 à 18:29

C'est peu dire que les débats ont été houleux hier soir à l'Assemblée nationale. Juste après que le président de séance Marc Le Fur ait été contraint de lever la séance parce que les débats sur le pass vaccinal, trop houleux, ne permettaient plus selon lui une poursuite de la séance de nuit, deux députés ont failli en venir aux mains.



C'est le Huffington Post qui relate dans les faits. Les deux protagonistes sont le député Alexis Corbière, de la France insoumise, connu pour avoir le sans chaud, et le député LREM François Cormier-Bouligeon.



Selon les témoignages recueillis par le journal, tout serait parti d'une discussion très animée entre le député insoumis Ugo Bernalicis et une élue de la majorité. Il faut savoir que leurs bancs sont situés à proximité.



A la fin de la séance, au moment où tous les députés quittaient la salle, le député LREM Cormier-Bouligeon, un ancien rugbyman, se rapproche des bancs insoumis pour selon lui “protéger ses collègues” qui “subissent des intimidations permanentes”.



La version d'Alexis Corbière diffère, bien évidemment. Selon lui, c'était pour “intimider notre présidente Mathilde Panot”. “Il hurlait”, assure l’insoumis. “Corbière a foncé sur moi”, rétorque le Marcheur.



Le ton est ensuite encore monté et les deux députés se sont rapproché physiquement et ont manqué en venir aux mains.



Ce sont finalement des huissiers et des députés de chaque bord qui sont venus les séparer et tout le monde a quitté l’hémicycle, conclut le Huffington Post.



