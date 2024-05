Kélonia recueille une tortue avec une étrange blessure

Kélonia a récemment accueilli une tortue caouanne présentant une blessure singulière : une plaie parfaitement ronde, aussi profonde que large. Alors que les soins sont en cours et que la tortue n’est pas en danger immédiat, la cicatrisation de ce type de blessure s’annonce longue, d’autant plus qu’aucune suture n’est possible.

Selon les experts du site, cette plaie est le résultat d’une morsure de squalelet féroce, un petit requin mesurant entre 40 et 50 cm, scientifiquement connu sous le nom d’Isistius brasiliensis. Doté d’une mâchoire redoutable capable de découper chair et peau, le squalelet n’hésite pas à s’attaquer à la mégafaune marine.

Si les cicatrices de ses morsures sont souvent visibles sur les grands poissons tels que les thons et les espadons, ainsi que sur les cétacés comme les dauphins et les baleines, les morsures sur les tortues restent plus rares. En effet, les dents acérées du squalelet ont souvent du mal à entamer les carapaces des tortues à écailles.

C’est seulement le deuxième cas de morsure sur une tortue observé depuis la création du Centre de soins de Kélonia. Le cas précédent, concernant une jeune tortue imbriquée, s’était malheureusement soldé par un dénouement tragique puisque la morsure au niveau du cou avait été fatale.