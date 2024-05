Madagascar a donné naissance au baobab d’Australie, selon une étude scientifique

Le doute n’est plus permis, selon la très sérieuse revue Nature : l’ancêtre des huit espèces connues du baobab est apparu il y a environ 21 millions d’années à Madagascar. L’arbre emblématique de la Grande île a ensuite évolué au gré des transformations de son environnement (températures, activités volcaniques…) et du processus de pollinisation, opéré notamment par les lémuriens.

L’étude dénommée « The rise of baobab trees in Madagascar » menée par une vingtaine de chercheurs malgaches, chinois et anglais avance que deux espèces de baobab ont réussi à prendre racine sur le continent africain et en Australie il y a environ 12 millions d’années, où ils ont poursuivi leur évolution au fil des siècles.

En danger d’extinction

Un long voyage vers l’Australie que l’étude s’attache à expliquer. « Pour les chercheurs, cela résulte des événements paléogéographiques, de l’apport des animaux et des changements maritimes », résume le quotidien Midi Madagasikara.

Selon les scientifiques, les trois espèces de baobab actuellement classées sur la liste rouge de l’UICN sont en danger d’extinction et leur protection mériterait, à leur sens, d’être encore renforcée. Plus inquiétant encore, relève pour sa part le New York Times, les six variétés de baobab de l’île Rouge sont touchées par un phénomène de lente extinction qui serait liée à plusieurs facteurs : l’activité humaine, bien sûr, mais aussi au fait que les espèces de lémuriens géants (qui pouvaient atteindre la taille d’un gorille) qui peuplaient ces arbres ont disparu de la surface de Madagascar il y a un millier d’années, victimes de la chasse dont ils faisaient l’objet.

Les premiers habitants de la Grande île seraient apparus à une période située entre il y a 6.000 et 4.000 ans.