Rouen : Un Algérien sous OQTF tué par un policier après avoir tenté d’incendier une synagogue

Arrivé sur les lieux, Gérald Darmanin a rapporté que l’individu, armé d’un couteau de cuisine et d’une barre de fer, avait été neutralisé par un policier adjoint de 25 ans qu’il menaçait. Le suspect, qui était en situation irrégulière en France, n’était pas connu pour radicalisation mais avait déjà fait une demande de titre de séjour pour raison médicale, qui avait refusée par les autorités.

Le procureur de Rouen, Frédéric Teillet, a indiqué que des appels concernant un incendie à la synagogue avaient été reçus vers 6h30 ce matin. Les forces de l’ordre ont trouvé l’homme sur le toit de la synagogue avec un couteau et une barre de fer. Après avoir lancé la barre en direction des policiers et sauté du toit, il s’est précipité vers eux avec son couteau, conduisant un policier à utiliser son arme après des sommations.

L’inspection générale de la police nationale a ouvert une enquête sur les circonstances de l’utilisation de l’arme à feu par le policier. Parallèlement, une enquête pour incendie volontaire et violences volontaires a été initiée.

Le maire de Rouen et des représentants de la communauté juive ont exprimé leur indignation et leur soutien, et ont appelé à un rassemblement pour renforcer l’unité et le soutien à la communauté juive locale.