A la Une . Des mouvements de grève début juillet dans les aéroports de Paris

A quelques semaines des grands départs en vacances, l’intersyndicale des personnels des aéroports parisiens a appelé à renforcer le mouvement de grève. Par NP - Publié le Samedi 11 Juin 2022 à 14:21





Les syndicats demandent 300 euros d’augmentation pour tous les salariés. De son côté, la direction aurait pour le moment proposé 0,5 % de hausse.



Réunie en assemblée générale, l’intersyndicale a décidé de poursuivre le mouvement. Un tract publié ce vendredi appelle ainsi à une nouvelle grève à partir du samedi 2 juillet. Le mouvement s’étend également à l’aéroport d’Orly et du Bourget pour l’ensemble des salariés.



Pour les représentants syndicaux, la crise du transport aérien est un prétexte pour réduire les salaires et les effectifs, gonflant ainsi les dividendes des actionnaires. Selon les organisateurs, un millier de manifestants se sont mobilisés ce jeudi à Roissy à l’appel de la CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, Unsa et SUD. Des centaines de vols ont été annulés dans la matinée et des retards de 40 minutes en moyenne ont été signalés.Les syndicats demandent 300 euros d’augmentation pour tous les salariés. De son côté, la direction aurait pour le moment proposé 0,5 % de hausse.Réunie en assemblée générale, l’intersyndicale a décidé de poursuivre le mouvement. Un tract publié ce vendredi appelle ainsi à une nouvelle grève à partir du samedi 2 juillet. Le mouvement s’étend également à l’aéroport d’Orly et du Bourget pour l’ensemble des salariés.Pour les représentants syndicaux, la crise du transport aérien est un prétexte pour réduire les salaires et les effectifs, gonflant ainsi les dividendes des actionnaires.