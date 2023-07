Annonces pour l'Outre-Mer : Les attentes à La Réunion

Les attentes des élus



Serge Hoareau, président de l’Association des maires de La Réunion, assure que les élus réunionnais ont beaucoup apporté à la réflexion des décideurs en vue du comité interministériel des Outre-Mer.



“On aimerait véritablement que les acteurs économiques et politiques de La Réunion soient entendus par le gouvernement puisque nous sommes sur des points de non-retour. Je pense à la question du logement social mais également le logement des Réunionnais. Il nous faut avoir le soutien de l’Etat”, affirme-t-il.



“Il faut également alerter sur les surcoûts, sur les problématiques de la vie chère. Il y a un vrai sujet sur comment sont constitués les prix à La Réunion. C’est valable pour l’alimentaire, les matériaux, pour tout ! Il est important qu’on nous apporte des solutions”, ajoute-t-il.



Le président de l’AMDR souhaite aussi des annonces sur les questions de mobilité : “Nous avons une problématique de déplacement sur notre territoire. On devrait accélérer sur les nouveaux modes de déplacement. Mais aussi sur les liaisons entre La Réunion et le reste du monde. On doit s’ouvrir sur le monde, sur l’océan Indien.”



Serge Hoareau, aussi vice-président du Département de La Réunion chargé de l’agriculture, espère aussi avoir été entendu sur le sujet du développement de la production agroalimentaire : “Il faut que La Réunion puisse être fer de lance sur le bassin océan Indien pour travailler sur la souveraineté alimentaire.”



Frédéric Maillot, député de La Réunion, s'est aussi exprimé et déplore que le comité interministériel des Outre-Mer n'implique pas directement les parlementaires et appelle le gouvernement à ne pas réformer l'octroi de mer, une piste déjà évoquée par le ministre Jean-François Carenco.