La grande Une Le Comité interministériel des Outre-Mer se tiendra le 18 juillet

Attendu par les élus et acteurs économiques depuis la visite interministérielle menée par Elisabeth Borne à La Réunion début mai, et repoussé à plusieurs reprises, le Comité interministériel des Outre-Mer aura lieu après la mi-juillet. On vous explique pourquoi cette réunion au sommet de l'Etat pourrait déterminer en grande partie les investissements qui seront faits à La Réunion pendant les prochaines années. Par La rédaction - Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 à 16:58

Faire le bilan des mesures prises par le gouvernement mais aussi lancer les projets pour les années à venir, décider des moyens de lutte contre la vie chère et la présentation possible d'une "Loi Outre-Mer", voici tout ce qui sera discuté lors du Comité interministériel des Outre-Mer. C'est donc un rendez-vous primordial qui se tiendra le 18 juillet prochain, comme l'a appris et vous l'annonce en exclusivité Zinfos974.



Le Comité interministériel des Outre-Mer était attendu à la mi-juin mais avait déjà été reporté à cause d'un agenda chargé. C'est début juillet que les ministres devaient se réunir mais l'actualité brûlante suite à la mort de Nahel a modifié les plans de l'Exécutif. C'est donc le mardi 18 juillet que pourrait commencer à se jouer en partie l'avenir des territoires ultra-marins, si rien de nouveau vient perturber le calendrier du gouvernement.



Le CIOM est un rendez-vous important. On rappelle que celui de 2009, suite aux violences provoquées par la crise sociale et la cherté de la vie dans les Outre-Mer, avait mené à des plans de soutiens financiers importants, mais aussi à la réforme des concours de la fonction publique en Outre-Mer. Un autre qui s'était tenu en 2019 est à l'origine de la création des lycées de la mer dont un est en cours de construction à La Réunion et la mise en place d'un dispositif de contrôle de la concurrence commerciale.

Voici pourquoi Elisabeth Borne était à La Réunion en mai



C'était une visite interministérielle assez inattendue début mai, quelques semaines après la promulgation de la Réforme des Retraites au terme d'un combat rude et long dans les chambres parlementaires comme dans les rues de toute la France.







Que faut-il donc attendre du CIOM ? Rien ne filtre (à part la date, du coup) mais les sujets qui seront abordés et qui concerneront notre île seront sans aucun doute : la souveraineté alimentaire sur laquelle La Réunion avance à grands pas notamment grâce au travail du Département via AgriPéi 2030, l'emploi où notre territoire est un terrain d'expérimentation pour la nouvelle mouture de Pole Emploi qui va devenir France Travail. D'autres thématiques devraient être discutées comme la protection de l'environnement mais peut-être pas de l'Octroi de mer, pourtant un serpent de mer.