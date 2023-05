A la Une . Ce qu'il faut attendre de la visite d'Elisabeth Borne

La Première ministre sera à La Réunion de jeudi à samedi. Elle sera accompagnée de trois ministres en plus de Jean-François Carenco. Elle abordera plusieurs sujets importants pour le développement de La Réunion : la souveraineté alimentaire, le plein emploi et la protection de l’environnement. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 12:02

Elisabeth Borne arrive ce jeudi matin à La Réunion pour une visite de trois jours. Elle aura à ses côtés trois ministres en plus de celui chargé des Outre-mer. La cheffe du gouvernement va effectuer son premier voyage en Outre-mer depuis sa prise de poste il y a un an. Ce sera l’occasion de rencontrer les Réunionnais mais aussi se pencher sur plusieurs chantiers déjà lancés pour le développement de La Réunion.



Aménagement et logement



La première séquence marquante du déplacement d’Elisabeth Borne sera un passage dans le secteur de Salazie. Elle évoquera les problématiques rencontrées par les habitants qui circulent sur la très dangereuse RD48 où encore ce week-end, un bloc rocheux de 200 kilos est tombé sur une voiture.



Elle s’exprimera aussi sur le projet MEREN qui vise à améliorer l’approvisionnement en eau de l’Est et de l’Ouest, ce qu’on pourrait appeler un chantier de “débasculement” des eaux. La Première ministre profitera de sa présence dans les écarts pour mettre en avant les services de proximité de l’Etat avec l’espace France Services de Salazie.



Un autre moment important de la visite d’Elisabeth Borne sera la séquence logement qui se déroulera à Saint-Pierre. La Première ministre se penchera sur le projet de rénovation des habitations privées dans le centre-ville mais rencontrera aussi les élus sur ce dossier.



C’est alors que les premières annonces sont attendues sur les règles de l’amélioration de l’habitat avec notamment un projet d’adaptation des normes selon les spécificités de La Réunion.



Ecologie et agro-alimentaire



L’exemple de La Réunion sera ensuite vanté par la Première ministre. Elisabeth Borne va rencontrer les acteurs du monde agricole et va notamment féliciter le travail réalisé par le Département, la Chambre d’Agriculture, les syndicats et les coopératives pour faire de La Réunion l’un des départements les plus avancés en matière d’autonomie alimentaire.



Même si plusieurs visites d’exploitations agricoles sont prévues, la Première ministre ne devrait pas pour autant faire des annonces sur le sujet. Le gouvernement pourrait cependant entendre les doléances des acteurs agricoles notamment sur la transition écologique.

C’est d’ailleurs un autre des grands sujets de la visite d’Elisabeth Borne. La cheffe du gouvernement va se rendre au Maïdo pour une petite randonnée matinale afin d’aborder le sujet de la protection des plantes endémiques et saluer les efforts de replantation après les incendies dévastateurs des dernières années.



Le plein emploi



C’est un des chevaux de bataille d’Emmanuel Macron. Et La Réunion fait d’ailleurs partie des départements choisis pour l’expérimentation d’un nouveau fonctionnement de l’aide à la recherche d’emploi. Elisabeth Borne visitera une agence de Pôle emploi qui se transforme en France Travail dans deux communes du Sud-Ouest qui seront les pionnières de ce changement. Il va s’agir de proposer un nouveau type d’accompagnement pour permettre un retour plus rapide à l’emploi avec une prise en charge sociale et une aide à l’orientation.



La Première ministre ira aussi saluer le travail réalisé dans un tout autre type de formation : le RSMA de La Réunion à Saint-Pierre.



Peu d’annonces, beaucoup d’écoute



La Première ministre ne devrait donc pas enchaîner les annonces lors de sa visite à La Réunion. Des nouveautés ne sont attendues qu’au niveau de la réglementation de l’amélioration de l’habitat, mais des surprises sont possibles sur l’agro-alimentaire et sur la transition écologique.



Elisabeth Borne devrait venir à La Réunion surtout pour prendre le pouls avec les élus dans un département qui ne soutient pas la majorité présidentielle mais aussi avec les acteurs économiques en amont du Comité interministériel de l’Outre-mer qui se tiendra en juin prochain. C’est à ce moment que beaucoup de décisions pourraient être prises pour l’avenir de La Réunion.





