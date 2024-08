Volcan : Un poste provisoire de gendarmerie et un signal sonore et lumineux mis en place pour plus de sécurité

“Oui, il y a des risques, oui, il y a des accidents et il y a parfois des accidents dramatiques. En même temps, nous sommes sur un site dont la beauté est extraordinaire et il faut le valoriser”. Les premiers résultats du travail amorcé à la demande du préfet Jérôme Filippini sur le développement du tourisme volcanique ont été inaugurés ce mardi sur le parking du pas de Bellecombe-Jacob à Sainte-Rose.

Le site qui surplombe le Piton de la Fournaise accueille chaque année 400.000 visiteurs dont 150.000 franchissent les grilles de l’enclos. “C’est ce mélange d’accessibilité et de sécurité que l’on a voulu travailler”, précise le préfet. Ainsi, depuis plusieurs semaines, un véhicule de la gendarmerie sert de poste provisoire sur le site. Durant 200 jours par an, des réservistes se tiendront sur le site pour intervenir immédiatement mais aussi sensibiliser aux comportements à adopter dans ce milieu naturel exceptionnel.

Le volcan se dote également d’un signal sonore et lumineux dans la partie haute de l’enclos. Un dispositif à l’attention des randonneurs qui s’aventurent et rencontrent des difficultés dans l’enclos et en cas d’éruption. Le signal a déjà fait ses preuves. Dimanche dernier, par mauvais temps, trois personnes ont été secourues grâce au signal sonore qui leur a permis de se diriger vers les marches pour sortir de l’enclos, se réjouit le Général Frédéric Labrunye, commandant de la gendarmerie de La Réunion. Alors que le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne assure une cinquantaine d’interventions par an (sur toute l’île), “on s’est rendu compte qu’un certain nombre de ces missions héliportées n’étaient pas nécessairement utiles et que des gendarmes plus à proximité pouvaient tout aussi bien porter secours ou apporter une aide sans avoir besoin de déclencher des secours en hélicoptère qui sont extrêmement couteux”, pointe le commandant de la gendarmerie de La Réunion.

Pour éviter les accidents, il faut également sensibiliser. Un nouveau panneau informatif a ainsi été installé pour rappeler les consignes de sécurité. Un QR Code renvoie également aux bulletins actualisés de l’Observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise mais aussi au site de Météo France Réunion. Contrairement à de nombreux sites naturels dans le monde, le volcan de La Réunion est accessible gratuitement, on ne paye que de sa responsabilité, rappelle et souligne par ailleurs le préfet.

“Des visites dans l’enclos de façon encadrée par des guides assermentés” en réflexion

Au total, ces trois nouveaux dispositifs de sécurisation du volcan ont couté plus de 70.000 euros dont 25.000 euros pour le signal lumineux et sonore. Le Département a participé à l’opération à hauteur d’environ la moitié des frais engagés. “Au cœur de ce dispositif, il y a le côté humain et il était normal que le Département soit présent aux côtés de l’État “, s’est félicité Cyrille Melchior le président du Département.