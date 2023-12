Une belle journée ensoleillée

Au lever du jour le ciel est dégagé sur l’ensemble de l’île ; tout juste quelques fragments nuageux viennent assombrir la route des laves et les abords Est du volcan. Cette matinée est belle, même si au fil des heures les nuages de pentes se forment le long du piémont tout en laissant une très large place au soleil. Parvenu à la mi-journée les nuages de développement diurnes se sont accaparés l’ensemble du relief réunionnais, à l’exception toutefois des sommets de plus de 1 500 mètres d’altitude qui profitent d’une atmosphère notablement sèche.

De même, les plages du Sud et de l’Ouest profitent d’un temps dégagé. Cet après-midi de petites averses ou farines viennent humecter les hauts, mais dans l’ensemble la pluie reste anecdotique. Le vent d’Est à Sud-Est est faible à modéré, les rafales flirtent avec les 40 km/h dans l’Ouest entre La Pointe au Sel et le Cap Lahoussaye et dans le Nord-Est vers Champ Borne. La mer est peu agitée à agitée. La houle de secteur Sud continue de s’amortir pour être voisine de 1 mètre en fin de journée.