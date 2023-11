SPL Estival : Report du PSE et rencontre avec Patrice Selly

L'intersyndicale a obtenu lundi le report de l'ouverture du plan social, prévue le 27 novembre. Mercredi, lors d'une réunion avec Patrice Selly, les élus du personnel présenteront l'ébauche d'un plan de redressement. Mardi, la direction pourrait envoyer des huissiers afin d'obtenir la levée du piquet de grève et la relance de certaines lignes de bus.

Dans le hall d’accueil de la Région ou sous la terrasse extérieure, les grévistes de la SPL Estival discutent en petits groupes en attendant la sortie de la délégation syndicale reçue à sa demande. Au dernier étage du bâtiment, Huguette Bello n’est pas présente.

La présidente s’est fait représenter par l’élu en charge du transport, Patrice Boulevart, qui a la particularité d’avoir claqué la porte du groupe de la majorité régionale pour rejoindre l’autre gauche, celle d’Ericka Bareigts, laquelle a fait campagne aux sénatoriales aux côtés de Patrice Selly, actuellement en pleine tempête politique depuis son annonce du déclenchement d’un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) à la SPL Estival.

Le député Jean-Hugues Ratenon est aussi présent, de même que les services administratifs et le cabinet de la présidente de Région.

En bas, les grévistes racontent leur matinée de grève et assurent que la direction enverra des huissiers mardi pour faire constater l’entrave du piquet de grève empêchant la libre circulation des bus. L’objectif serait de remettre en service dix bus et de réquisitionner les chauffeurs nécessaires. Plutôt que de s’y opposer et de risquer de payer de lourdes astreintes, les syndicats pourraient décider de mobiliser les salariés sur des opérations ciblées.

Une dame détaille les échanges avec les services de l’État dans les locaux la Deets, un peu plus tôt dans l’après-midi : l’intersyndicale a obtenu la mise à disposition d’un expert-comptable pour échafauder un nouveau plan de redressement et trouver de nouvelles recettes financières pour la SPL. Surtout, il a été acté de repousser l’ouverture du PSE prévue le 27 novembre. Enfin, l’intersyndicale doit revoir le président de la Cirest, Patrice Selly, mercredi à 13h pour lui présenter les premiers résultats de leur propre plan de sauvegarde de l’emploi. En attendant, la grève entamée il y a une semaine se poursuit aujourd’hui.