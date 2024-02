Saint-Leu : Il crée son premier jeu mobile

Lancée depuis début février, une nouvelle application pour IOS est disponible. “Oùcécap” propose ainsi aux amateurs de géographie de s’amuser à retrouver l’orientation de capitales étrangères directement grâce à la boussole intégrée au jeu. “À la base, je suis développeur web et c’est la première fois que je me lançais dans la production d’un jeu”, explique son créateur, Killian, 25 ans. Il aura fallu près de huit mois de travail au jeune homme pour terminer tout seul ce projet. “Il a fallu quand même trois mois de recherche, car j’ai fait ça sur mon temps libre. Le plus dur a été de faire une boussole précise. Ça a été beaucoup de nuits blanches et de café pour y arriver”, ajoute le créateur de l’application.

Entièrement gratuite et sans publicité, “Oùcécap” devrait voir son contenu évoluer si le public est au rendez-vous. “Le prochain objectif, c’est d’avoir plus d’infos sur les pays, avec photos notamment. J’espère pouvoir plus l’axer sur la découverte. D’autant que le concept peut aussi évoluer avec du contenu local, comme la localisation des cascades de l’île”, poursuit Killian.

Travaillant sur ce projet en parallèle de son travail de développeur web, il espère pouvoir bientôt proposer également une version pour Android. “C’est beaucoup plus dur, car il y a beaucoup de modèles de téléphones qui utilise ce système d’exploitation. Donc, cela va demander plus de travailler, avoue Killian. Vous pouvez dès à présent retrouvez “Oùcécap” sur l’App Store.