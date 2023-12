Les voitures électriques à 100€/mois arrivent au 1er janvier

Emmanuel Macron a lancé ce matin un système de leasing de voitures électriques « à 100 euros par mois » pour les plus modestes, une promesse qu’il avait faite lors de sa dernière campagne présidentielle et qui débutera effectivement au 1er janvier. Le démarrage sera progressif, avec d’abord quelque 20.000 livraisons en 2024 avant une montée en puissance.

Pour être éligible à ce programme, trois critères doivent être remplis. Tout d’abord, il faut faire partie des 50 % des ménages les moins aisés, avec un revenu de référence ne dépassant pas 15.400 euros par part et par an. Ensuite, il est nécessaire de résider à plus de 15 km de son lieu de travail et d’utiliser sa voiture personnelle pour s’y rendre. Enfin, ce dispositif est spécialement conçu pour les conducteurs qui parcourent plus de 8.000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle.

Chacun pourra voir s’il est éligible sur le site mon-leasing-electrique.gouv.fr. Les vraies réservations se feront sur les sites des loueurs à compter du 1er janvier.

Dans le même temps, le gouvernement a dévoilé la liste des véhicules qui seront éligibles, dès demain, au nouveau « bonus électrique » remodelé qui, sur la base de critères environnementaux, favorisera de fait presqu’exclusivement des modèles électriques produits en France ou en Europe, tout comme ceux éligibles au leasing à 100 euros par mois.

Le but est de « continuer de réduire nos émissions de CO2« , il faut « remplacer nos véhicules qu’on appelle thermiques par des véhicules électriques« , a expliqué le chef de l’État dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux.