La pression monte au GDS Réunion

“Ils jouent avec des mandats, mais c’est de nos emplois, de nos vies dont on parle”, rappelle Jean-Marie Chatel, délégué du personnel. Les salariés de l’association subissent les errements de gestion des deux dernières présidences. Finalement, fin décembre dernier, le préfet met en demeure le groupement de constituer un conseil d’administration représentatif et équilibré de ses adhérents dans un délai de 4 mois. Le représentant de l’État évoque même “la légitimité, voire la légalité” des décisions prises par la gouvernance.

Depuis l’assemblée générale du 3 novembre dernier, il ne restait plus que trois membres du bureau. “Un comité d’évaluation indépendant » a été créé pour évaluer les 22 candidatures. À terme, le GDS risque de perdre sa reconnaissance d’organisme à vocation sanitaire (OVS) qui lui permet de réaliser des missions de lutte, de surveillance et de protection en santé animale. Une reconnaissance attribuée par l’État à une seule et unique structure par région durant 5 ans.

“Sans OVS, plus de GDS”, s’inquiètent les salariés qui ont débrayé ce mardi en même temps que les membres cooptés étaient en réunion pour se présenter. Un courrier rédigé, signé des salariés et transmis aux nouveaux membres cooptés, mais aussi au président du Département qui finance la structure via le FEADER. Il y expose les difficultés financières qui menacent les emplois, les conditions de travail dégradées, le manque de dialogue social, mais aussi la volonté toujours présente chez les salariés de performer les missions du groupement… Le courrier évoque également le devenir du poste occupé par Jérome Huet ancien président largement décrié.

“La situation est trop grave pour que les salariés ne se mobilisent pas. Aujourd’hui, nous demandons une visibilité sur l’avenir. On pose des questions et on sent bien que les réponses ne sont pas sincères alors que nous travaillons à faire que le GDS soit vu à nouveau comme l’acteur incontournable de l’élevage réunionnais”, défend Corinne Soudroun, également déléguée du CSE.

Paul Payet, éleveur de cerfs est venu en soutien des salariés. Il demande la démission de la présidente Yolaine Soucane, “Afin de redonner confiance à tous et ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain, pour l’élevage, pour les missions sanitaires, pour l’emploi”, a-t-il lancé dans un communiqué lundi soir.

Les salariés se préparent donc à durcir les actions et à faire monter la pression pour se faire entendre, déterminés à sauver leur outil de travail. D’autant que si le GDS venait à perdre son OVS, d’autres acteurs des filières agricoles, court la rumeur, seraient déjà prêts à reprendre ses missions de service public, financées en grande partie par des fonds publics…