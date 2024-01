La présidente de l’Assemblée nationale en visite à La Réunion

Communiqué

Dans le cadre de la politique d’ouverture de l’Assemblée nationale, engagée par sa Présidente, Mme Yaël Braun-Pivet, dès le début de sa mandature, celle-ci a entrepris un tour de France des territoires en se rendant régulièrement à la rencontre des élus et des citoyens. Ce déplacement est le 34ème.

C’est dans ce contexte qu’elle se rendra à La Réunion, accompagnée par M. Bertrand Pancher, président du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, du lundi 8 janvier au mercredi 10 janvier 2024. À son arrivée, la Présidente de l’Assemblée nationale s’entretiendra avec la présidente du Conseil régional ainsi qu’avec le président du Conseil départemental et participera ensuite à un échange sur les violences intrafamiliales. Mardi, Mme Yaël Braun-Pivet assistera à une cérémonie de recueillement au Lazaret de la Grande Chaloupe avant d’échanger avec l’association Lofis La Lang Kréol sur les enjeux linguistiques. Le reste de la journée sera consacré à des échanges sur le logement, la transition énergétique et l’autonomie alimentaire. Mercredi, la Présidente de l’Assemblée nationale échangera sur les risques naturels ainsi que sur la politique de la ville, l’emploi et la réinsertion professionnelle.

Mme Yaël Braun-Pivet se rendra ensuite à Mayotte du mercredi 10 au samedi 13 janvier 2024.