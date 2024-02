La Possession : Il extorque des adolescents au couteau à la sortie des collèges

Un jeune homme de 21 ans sévissait aux abords des collèges de la Possession entre décembre 2023 et le 24 janvier 2024. Il avait pour activité d'extorquer avec un couteau des mineurs afin les soulager de leurs téléphones et tout ce qu'ils avaient de "high tech" sur eux.

Un jeune homme de 21 ans, inconnu de la justice, était recherché par les gendarmes de La Possession pour répondre d’extorsion aggravée. Le 1er décembre 2023, à la sortie d’un collège, il aborde un jeune adolescent, le menaçant avec son Opinel. Le collégien apeuré lui donne immédiatement son iPhone, ses Air Pods et sa montre connectée. Les parents déposent une plainte, l’agresseur est alors recherché. Le même type de faits se reproduit encore à la sortie d’un collège le 29 janvier dernier où cette fois, deux collégiens sont délestés de leur téléphone avec le même mode opératoire. Cette fois, un jogger intervient et parvient à récupérer un des téléphones en attrapant l’agresseur qui parvient quand même à s’enfuir. Une deuxième plainte est déposée. La gendarmerie parvient à identifier l’individu en localisant les appels passés par le portable volé. Le voleur est interpellé puis placé en garde à vue.

C’est un jeune majeur de 21 ans, inconnu de la justice. À la barre, le prévenu apparaît hagard, donnant l’impression de ne pas comprendre ce qu’il se passe. Comme lui indique le président d’audience, « vous comprenez que l’extorsion de mineurs avec un couteau, c’est grave ? » « Oui« , répond-il quelque peu absent. « Vous comprenez que ce sont des faits criminels et que vous risquiez d’aller en cour d’Assises ? Malgré la correctionnalisation, vous risquez 10 ans de prison. Vous comprenez ?« , ajoute le parquet qui s’agace face au mutisme du prévenu qui finit par répondre : « Oui, un peu« . « Vous avez des problèmes« , rebondit le président. « Non, je n’ai pas de problème, c’est juste par manque d’argent », répond-il. Les parents des victimes, présents à l’audience, font état du stress post-traumatique dont souffrent leurs enfants.

Pour le procureur, « la simplicité de ce dossier est inversement proportionnel à sa gravité« . Le magistrat poursuit, « il s’en prend à des mineurs, c’est extrêmement grave, d’autant qu’il semble ne pas s’en rendre compte« .

Le parquet requiert 24 mois de prison dont six assortis d’un sursis probatoire et demande un mandat de dépôt. « Ce dossier est simple, mais compliqué au regard de la personnalité de mon client. Il n’a pas d’explication, on ne sait pas pourquoi il se met à faire ça, mais il regrette, c’est certain. C’est un primodélinquant, je vous demande une peine moins sévère« , plaide la robe noire.

Reconnu coupable, le prévenu est condamné à 18 mois de prison dont 12 avec sursis assortis d’un mandat de dépôt pour la partie ferme.