La France atomise Gibraltar mais perd le phénomène Zaïre-Emery

La victoire était certaine mais restait à connaître l’ampleur du succès. Ce sera finalement 14 à 0 ! L’équipe de France de football a atomisé Gibraltar. La position des deux nations au classement FIFA, respectivement 2ème et 198ème, s’est donc retrouvée sur le terrain pour ce deuxième match de poule. Au match aller, les Bleus ne s’étaient imposés « que » 3 à 0.

Ce samedi soir à Nice, les Tricolores ont battu le record de la plus large victoire de leur histoire, qui était de 10-0 contre l’Azerbaidjan à Auxerre en 1995.

Les vice-champions du monde ont parachevé leur parcours sans-faute dans leur poule avec six victoires en autant de rencontres, 27 buts marqués pour un seul encaissé.

Cette semaine, il n’a été question que du phénomène Warren Zaïre-Emery. Le jeune et talentueux milieu de terrain du PSG a connu sa première sélection en étant aligné titulaire par le sélectionneur Didier Deschamps. Dès la 15ème minute, alors que la France menait déjà grâce à un but contre son camp d’Ethan Santos dès la 2ème minute et d’un but de Marcus Thuram à la 4ème minute, Warren Zaïre-Emery profitait d’un débordement et d’une passe de Kingsley Coman pour devenir, à 17 ans, le plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe de France.

La soirée aurait pu être parfaite si la nouvelle pépite du foot français ne s’était pas blessée sur l’action de son but. Subissant une grosse faute d’Ethan Santos, Warren Zaïre-Emery est resté au sol en dehors des limites du terrain pendant quatre minutes. Dans le même temps et après consultation de la vidéo, l’arbitre a décidé d’exclure le joueur de Gibraltar, fautif d’avoir marché sur la cheville du prodige.

Au cours de cette soirée de records battus, Kylian Mbappé a signé un triplé (30’, 74’, 82’), Jonathan Clauss (34’), Kingsley Coman (36’, 65’), Youssouf Fofana (37’), Adrien Rabiot (63’), Ousmane Dembélé (73’) et Olivier Giroud (89’, 90+1’) ont quant à eux corsé l’addition.