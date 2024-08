Comores : Une demande de remise en liberté déposée pour Fatima Mzé Saïd

« Fatima est passée hier devant un juge d’instruction. Elle devait être auditionnée depuis jeudi, mais il y avait un problème d’électricité et c’était à chaque fois reporté ». Joint ce mardi au téléphone, l’avocat de Fatima Mzé Saïd a confirmé les informations de nos confrères du Quotidien, selon lesquelles la mère de famille de 54 ans, arrêtée le 23 juillet sur l’île de la Grande Comore alors qu’elle y était en vacances pour assister à un mariage, a enfin été auditionnée par un juge d’instruction.

Pour Maître Djamal el-dine Bacar, la confrontation avec le juge semble s’être bien déroulée. Accusée de diffusion et divulgation de fausses nouvelles, d’atteinte à l’image d’une personne, de discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, d’injure et de diffamation à l’encontre du Délégué de la Défense Youssoufa Mohamed Ali dit « Bélou », la Franco-comorienne avait été placée sous mandat de dépôt dans l’annexe pour femmes, récemment ouverte, de la maison d’arrêt de Moroni.

« J’ai trouvé Fatima calme et détendue »

La stratégie de l’avocat, qui consistait à faire écarter tous les chefs d’accusation à l’exception de celui de diffamation, semble avoir fonctionné. « Le juge ne retient plus que la diffamation. Fatima a accepté qu’elle a peut-être diffamé Bélou, mais que c’était dans le cadre d’une vidéo qu’elle faisait en réplique à une vidéo qu’il avait d’abord publiée. Au cours de la vidéo, peut-être qu’elle a dit des choses qu’il ne fallait pas, mais rien contre le régime en place », rapporte l’avocat comorien.

Selon lui, Fatima Mzé Saïd échapperait donc à toute accusation à caractère politique, susceptible de lui valoir une comparution devant la Cour de sûreté de l’Etat. « On n’est jamais bien lorsqu’on est en détention, mais j’ai trouvé Fatima calme et détendue », rassure Maître Djamal el-dine Bacar, en précisant avoir déposé une demande de remise en liberté sitôt l’audition avec le juge achevée. La justice comorienne dispose de 5 jours pour statuer sur la demande.