[Communiqué] Bachil Valy : Le JIR est une institution réunionnaise fondée depuis plus de 70 ans

Olivier Dugain, ancien membre de Croire et Oser et ex-soutien d’Alexandre Laï-Kane-Cheong, a annoncé son ralliement à Frédéric Maillot pour les prochaines élections législatives dans la 6e circonscription. Lors d’une conférence de presse, il a exprimé sa perte de confiance envers Alek Laï-Kane-Cheong et a dénoncé ce qu’il considère être une « supercherie politique » orchestrée par la Plateforme réunionnaise menée par Ericka Bareigts et Maurice Gironcel.