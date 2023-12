Avec un budget de 1,27 milliard d’euros, la Région sort de « l’étreinte du seul financement de la NRL »

Comme la présidence le rappelle, ce budget s’inscrit dans la droite lignée des orientations budgétaires débattues en novembre dernier. Il est organisé selon les trois axes mis en avant pour cette mandature à savoir le développement humain et solidaire, le développement économique associé à l’ouverture de nouveaux horizons et enfin, le développement durable. « Ce budget 2024 porte en lui les fruits de notre engagement pris devant les Réunionnais lors de la campagne des Régionales et lors de notre arrivée à la tête de la collectivité. Ces engagements étaient de deux ordres : assainir et redresser les comptes de notre collectivité et redonner des perspectives financières s’inscrivant dans une trajectoire soutenable et durable », livre le premier vice-président en charge des affaires générales, Patrick Lebreton.

Un engagement « tenu » pour ce dernier, qui salue un budget consolidé (avec les fonds européens) avoisinant 1,3 milliard d’euros, « un volume jamais atteint ». Un montant qui doit faire prendre conscience des efforts engagés ces derniers mois par la collectivité, poursuit-il, « pour redonner à la Région Réunion une capacité d’action envers toutes et tous et envers tous les territoires de notre île ».

Pour Patrick Lebreton, ces nouvelles marges de manœuvre trouvent racine dans la nouvelle gestion financière de la Pyramide inversée et dont les fondamentaux sont « la maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement, la limitation du recours à l’emprunt, un taux d’épargne contenu dans une fourchette de 22 à 25%, la consolidation des ressources propres de la Région et en 5e point, la stabilisation de la capacité de désendettement à moins de 9 années ».

Le M.Finances de la collectivité régionale l’assure, les pré-requis pour une trajectoire soutenable et durable « sont remplis ». Mieux, le chantre de la « souvenance » assure que la Région Réunion est désormais sortie « de l’étreinte du seul financement de la NRL ». En effet, l’évolution des dépenses de fonctionnement est « maîtrisée » à une hauteur moyenne de 437 millions d’euros pour les exercices allant de 2024 à 2030.

Et c’est l’autofinancement qui tire les bénéfices de cette maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement, avec une tendance moyenne sur la même période de 136 millions d’euros. En revanche, l’évolution marquante du recours à l’emprunt sur cette période 2024-2030 est attribuée au financement des travaux de NRL, et notamment pour le nouveau tronçon viaduc de la Grande Chaloupe-Possession en 2027 et 2028.

« Les indicateurs maîtrisés traduisent la soutenabilité financière de nos investissements et notre capacité à réaliser notre programme de mandature dans un cadre législatif et réglementaire à périmètre constant », maintient Patrick Lebreton. Autrement dit : « nous ne prenons pas en compte la refonte de l’octroi de mer programmée par le gouvernement ». Cette soutenabilité financière « sera revue en fonction des décisions prises » mais aussi « avec le contentieux en cours avec la NRL » assure le premier vice-président de la Région.