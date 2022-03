La grande Une Un gérant risque de perdre sa station-service pour avoir vendu de l'essence moins cher à ses clients

Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 11 Mars 2022 à 15:32





Malheureusement, le gouvernement a récemment sorti une loi interdisant ce genre de pratiques.



Faisant le constat que les prix fixés par la préfecture sont des maximum et que rien n'interdit donc à un patron de station-service ou à un pétrolier de vendre l'essence ou le gasoil moins cher, il a décidé depuis le mi-février d'accorder une remise de 2 centimes tous les jours sur le sans plomb à ses clients, et de 3 centimes sur le gasoil uniquement le samedi.



Pourquoi uniquement le sans plomb tous les jours ? Parce que les professionnels, grands consommateurs de gasoil, bénéficient déjà de remises de la part des pétroliers ou des stations, et qu'il était ainsi certain de toucher uniquement sa clientèle particulière. Et les particuliers qui roulent en diesel peuvent toujours venir le samedi, jour où les professionnels sont rares à travailler...



Claude Payet ne souhaitait pas faire de publicité autour de cette opération. Elle était uniquement destinée à ses clients habituels et il s'était contenté de deux petites affiches à l'entrée de sa station. Une façon en quelque sorte de récompenser ses clients de leur fidélité.



Zinfos l'avait su à l'époque et avait été le premier à consacrer un article à cette remise, une première à La Réunion.



Total fait marche arrière



Il se trouve que peu de temps après, la volonté de Total d'accorder une remise de 10 centimes est venue se superposer à son opération et a créé une certaine confusion dans l'esprit des consommateurs... et des journalistes.



Devant l'opposition féroce des syndicats de gérants de stations-service, Total a fait marche arrière et a renoncé à son opération. Claude Payet lui, a continué à offrir 2 et 3 centimes à ses clients, discrètement, seul dans son coin...



L'affaire ne pouvait cependant pas rester secrète bien longtemps. Le dicton créole dit bien : "Fourmis i marche dessous la terre, toute de monde i connait"...



Une première attaque du syndicat des gérants de stations-service



La première attaque est venue du syndicat des gérants de stations-service en la personne de son président, Gérard Lebon. Ce dernier a tenté de ramener Claude Payet à la raison en lui expliquant l'intérêt du "modèle réunionnais" dans lequel tous les gérants vendent leur essence et leur gasoil au même prix, la sauvegarde des emplois, etc... Claude Payet est resté ferme sur ses positions.



Et une deuxième d'Engen...



La deuxième attaque est beaucoup plus surprenante puisqu'elle est venue d'Engen elle-même. On aurait pu penser que le pétrolier aurait été ravi de voir un de ses gérants vendre moins cher son essence et ainsi grappiller des parts de marché à ses concurrents des autres marques. Il n'en a manifestement rien été.



Claude Payet a d'abord reçu la visite d'un responsable d'Engen, venu lui demander poliment d'arrêter ses remises. Refus tout aussi poli de Claude Payet.



Ce n'était que partie remise. Le 9 mars dernier, Claude Payet reçoit la visite d'un huissier envoyé par Engen le sommant de mettre fin à ses remises. "Depuis plusieurs semaines", précise Engen, "nous avons pu constater que vous procédez unilatéralement et sans l'accord de Vivo Energy Réunion (la société propriétaire de la marque Engen, NDLR), à des remises de carburant de deux centimes par litre de carburant vendu. Par cette pratique, vous vous écartez volontairement de la ligne commerciale de Vivo Energy Réunion, appliquée par tous les autres gérants du réseau Engen Réunion. (...) Votre pratique crée une distorsion dans l'ensemble du réseau, est préjudiciable à l'image de marque de Vivo Energy Réunion (enseigne Engen) et contrevient à vos obligations contractuelles".



En conséquence de quoi, Engen somme Claude Payet de "cesser immédiatement, et en tout état de cause dans le délai maximum de quatorze jours, [sa] pratique sus-visée non autorisée"...



Le gérant, qui ne voit pas en quoi le fait d'offrir une remise à ses clients, en application de l'arrêté préfectoral qui ne prévoit qu'un plafond maximum pour les prix, constituerait une pratique "préjudiciable à l'image de marque" d'Engen, a décidé de ne pas obéir à l'injonction de la compagnie pétrolière et a déjà pris un avocat...



Une complicité étonnante entre un pétrolier et les gérants de stations



Il n'en reste pas moins que cette collusion, pour ne pas dire cette complicité, entre un pétrolier -qui va contre ses intérêts- et le syndicat des gérants de stations-service dans le but de maintenir les prix de l'essence à un niveau élevé, au préjudice des automobilistes, est pour le moins surprenante.



Qu'en pensent l'autorité de la concurrence et la préfecture ?











Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur