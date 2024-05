[Communiqué] La pêche réunionnaise unie et solidaire vis-à-vis des pêcheurs artisans

Communiqué de presse des présidents du CRPMEM de La Réunion et de l'Union des armements de pêche en France (UAPF) faisant suite à la signature d'une convention d'appui solidaire avec les armements de grande pêche et ceux de pêche au large au bénéfice de la pêche artisanale.

Les armements de pêche au large et de grande pêche, avec l’appui de l’UAPF, viennent de signer une convention d’appui solidaire avec le CRPMEM de La Réunion pour accompagner la pêche artisanale réunionnaise aux fins de parvenir aux durabilités qui conditionnent son avenir. Deux ans après le

changement de gouvernance de l’organisation professionnelle, la pêche réunionnaise se veut de nouveau unie et solidaire. L’intérêt prioritaire de la pêche réunionnaise a prévalu.

Le Port, le 15 mai 2024 – Les différents segments et familles de la pêche réunionnaise viennent de se réunir autour de la signature d’une convention d’appui solidaire entre le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de La Réunion et les armements de pêche au large et ceux de grande pêche pour maintenir, développer et soutenir la pêche artisanale réunionnaise.

A l’issue d’échanges structurés et unanimement résolus à l’intérêt supérieur d’appuyer une pêche réunionnaise forte et résiliente pour conserver un secteur d’activité significatif pour l’île, le CRPMEM de La Réunion et les armements de grande pêche, adhérents de l’Union des armateurs de la pêche en France (UAPF), rejoints par les armements de pêche au large, ont décidé de sceller un premier accord financier au titre de l’année 2024 en direction des pêcheurs professionnels artisans.

La présente convention d’appui solidaire confirme la vue convergente des besoins, d’une part, de travailler ensemble dans l’intérêt de la pêche réunionnaise et, d’autre part, de s’unir solidairement pour accompagner dans son développement et sa pérennité la pêche artisanale réunionnaise, sujette à de nombreux aléas et difficultés.

La contribution financière d’un montant de 155 000 euros pour l’année 2024 va permettre au CRPMEM de La Réunion d’assurer la contrepartie privée aux actions et projets tels que définis dans son programme d’actions qui seront éligibles aux fonds européens, de prendre en charge les coûts d’entretien du parc de DCP ancrés qui ne sont plus soutenables par des crédits publics et enfin de permettre la réalisation d’actions de proximité en direction et au bénéfice des pêcheurs artisans.

Les présidents du CRPMEM de La Réunion, M. Gérard Zitte, et de l’UAPF, M. Xavier Leduc, se réjouissent bien évidemment de l’accord trouvé qui vient « renforcer toute la pêche réunionnaise ». Ils remercient l’ensemble des armements signataires, pour « leur appui déterminant dans l’obtention de cet accord » et indiquent vouloir « tout mettre en œuvre pour que celleci se pérennise au vu des retombées qu’elle assurera aux marins pêcheurs de La Réunion ».