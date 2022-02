A la Une . Une station-service du Port décide de vendre le Sans Plomb moins cher !

Le gérant d'une station-service du Port a choisi de vendre le Super Sans Plomb deux centimes moins cher, c'est-à-dire à 1,57 euro/le litre ! Une initiative jamais vue à La Réunion. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 09:56





Mais le gérant d'une station-service du Port a décidé de ne pas répercuter entièrement la hausse de 6 centimes décidée par la préfecture. Il ne vend pas le Sans Plomb à 1,59 euro/le litre mais bien à 1,57 euro/le litre, soit 2 centimes de moins que le prix maximal autorisé.



L'initiative totalement locale a été engagée en début de semaine dernière et le bouche-à-oreille fonctionne auprès des clients qui sont nombreux à venir à cette station-service. Le prix maximal de vente des hydrocarbures est fixé chaque mois par la préfecture de La Réunion selon l'évolution du marché et la situation économique mondiale. Le prix des carburants est en hausse en février et le Sans Plomb s'établit à 1,59 euro/le litre Mais le gérant d'une station-service du Port a décidé de ne pas répercuter entièrement la hausse de 6 centimes décidée par la préfecture. Il ne vend pas le Sans Plomb à 1,59 euro/le litre mais bien à 1,57 euro/le litre, soit 2 centimes de moins que le prix maximal autorisé.L'initiative totalement locale a été engagée en début de semaine dernière et le bouche-à-oreille fonctionne auprès des clients qui sont nombreux à venir à cette station-service.





