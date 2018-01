A la Une ... Madagascar : Un Français sauvagement assassiné par des bandits





Berthin Rakotonaivo, témoin oculaire de la découverte macabre, raconte dans les colonnes de L'Express de Madagascar : "sa bouche a été obstruée avec des chaussettes et ses mains ont été attachées par un fil de fer. Il aurait été roué de coups et torturé à mort ". Selon un policier du commissariat central d’Antsirabe, la victime a été immobilisée au pied de son lit par une bande adhésive.



Ce sont ses amis qui, venant le voir samedi matin pour un déjeuner, ont découvert une marre de sang venant de sa chambre. Un de ses camarade explique "je suis entré, j’ai découvert son corps, figé et sans vie". Il a immédiatement donné l'alerte aux voisins et aux forces de l'ordre.



Un appel à témoin a été lancé dans le voisinage mais personne n'a vu ni entendu quoi que ce soit malgré la mise sens dessus dessous de la chambre de la victime.



Le sexagénaire était installé à Antsirabe depuis une semaine. Il avait visiblement suspecté un individu suspect de rôder autour de sa maison. Il avait alors décidé le 18 janvier de faire protéger son bien par un gardien. "Son contrat avec ce Français aurait été conclu le weekend. Hélas !" dira un enquêteur.



Malgré les investigations des enquêteurs, aucun mobile n'a pour le moment était défini. Si le montant du butin n'est pas encore estimable, les disparitions d'un portable, un laptop et un appareil photo ont été répertoriées .Un membre du comité de Fokontany dira lors d’un entretien téléphonique : "nous ne savons pas réellement tous les objets dérobés chez lui puisqu’il vit seul. Nous l’avons pourtant vu aménager du matériel informatique et bureautique lors de son arrivée."



Source : lexpressmada.com

