Après la mer Rouge, deux autres câbles internet en panne dans le canal du Mozambique

Depuis dimanche, la Tanzanie, les Comores, Mayotte, Madagascar ou encore le Mozambique doivent composer avec de gros ralentissement sur le réseau internet. Pour une raison encore inconnue, les câbles sous-marins EASSy et SEACOM auraient subi une rupture entre l’Afrique du Sud et le Mozambique, selon le site spécialisé TechCentral, qui cite une entreprise du groupement EASSy.

Toujours selon cette même source, un navire de réparation de câbles sous-marins devait quitter Cape Town (Afrique du Sud) ce lundi matin pour se rendre sur place, ce qui doit nécessiter trois jours de navigation. La durée nécessaire à la réparation, elle, demeure inconnue.

Si d’autres câbles, terrestres ceux-là, peuvent permettre de dérouter le trafic internet, certaines liaisons vers des villes importantes comme Daar es Salam (Tanzanie) et Maputo (Mozambique) demeurent problématiques ce lundi.

La situation est en effet complexifiée par la perte des câbles Seacom, EIG et AAE-1 en mer Rouge en février dernier, dont la rupture est attribuée à un navire qui aurait jeté l’ancre (avant de couler) lors d’une attaque perpétuée par des rebelles Houthis. Ces trois câbles majeurs, qui reliaient l’Asie et l’Afrique de l’Est à l’Europe, n’ont toujours pas été réparés.

Pour l’heure, aucune conséquence directe n’a été évoquée pour La Réunion, desservie par des câbles dont les nœuds sont situés en Afrique du Sud, au Kenya, en Inde et en Malaisie.

⚠ Confirmed: Network data show a disruption to internet connectivity in and around multiple East #Africa countries; the incident is attributed to failures affecting the SEACOM and EASSY subsea cable systems 📉 pic.twitter.com/8TsAvKrOe6

— NetBlocks (@netblocks) May 12, 2024