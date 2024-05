Comores : Azali remercie Macron pour l’aide de la France dans la lutte contre le choléra

Dans un communiqué, la présidence de l'Union des Comores résume la teneur d'un entretien téléphonique entre les présidents Azali Assoumani et Emmanuel Macron. Selon la version officielle, nulle allusion n'aurait été faite à l'opération Wuambushu 2, qui vise les ressortissants comoriens en situation irrégulière à Mayotte. Ce serait l'immigration en provenance de l'Afrique des Grands lacs et ses conséquences, en premier lieu l'épidémie de choléra, qui seraient au centre des préoccupations d'Emmanuel Macron.

Récemment réélu dans un contexte trouble marqué par une campagne électorale bâillonnée par le pouvoir et des émeutes durement réprimées par l’armée, Azali Assoumani semble vouloir donner des gages de bonne volonté à la France. Le 20 avril dernier, la garde côtière avait ainsi tiré sur un kwassa kwassa à destination de Mayotte, blessant une femme de 29 ans présente à bord. Trois jours plus tard, face à la vive réaction de la population et de la diaspora sur les réseaux sociaux, le procureur de la République avait annoncé l’arrestation du tireur.

Et contrairement à la première opération Wuambushu, qui s’était déroulée peu de temps avant l’élection présidentielle, Azali Assoumani n’a cette fois manifesté aucune réticence à récupérer sur le territoire de l’Union des Comores ses compatriotes expulsés de Mayotte dans le cadre de Wuambushu 2, lancée le 16 avril.

Samedi 11 mai, le président comorien s’est entretenu avec son homologue français, indique un communiqué officiel, qui précise qu’Azali Assoumani a « vivement remercié le président Macron de l’aide et du soutien accordés par la France aux Comores dans la lutte menée contre le choléra sur l’ensemble de l’archipel. »

« Assurer la sécurité de Mayotte »

Le dirigeant comorien aurait ainsi fait part de sa volonté de continuer à travailler à une meilleure « circulation des biens et des personnes dans des conditions sécuritaires » entre les Comores et Mayotte, ce qui relève d’un aveu d’abandon de la revendication historique contestant l’annexion de Mayotte par la France.

Le communiqué officiel donne même à penser que l’immigration en provenance d’Anjouan semble désormais passée au second plan des préoccupations françaises. « S’agissant de la question de Mayotte, le président Macron a, entre autres points, mis l’accent sur les conséquences de l’immigration venant des pays des Grands lacs et par conséquent, la nécessité d’assurer la sécurité de Mayotte ».

Confrontée à la crainte d’une forte propagation du choléra sur l’île Hippocampe, la France doit compter sur la coopération du gouvernement comorien pour limiter les entrées non contrôlées sur le territoire français. Tôt ce matin du lundi 13 mai, un kwassa sanitaire embarquant un malade du diabète et deux personnes présentant les symptômes du choléra a accosté à Mayotte avant d’être pris en charge sanitairement, informent nos confrères de Mayotte la 1ère.