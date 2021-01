A la Une .. Déboutés en appel, les plaignants pour les réparations pour l’esclavage vont se pouvoir en cassation

La cour d’appel de Basse-Terre en Guadeloupe a rejeté l’action intentée en réparation du crime de l’esclavage intenté par plusieurs collectifs. Ces derniers vont se pouvoir en cassation et sont prêts à aller jusqu’à la Cour européenne des Droits de l’Homme et l’ONU en cas de nouveau rejet. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 à 14:29 | Lu 515 fois

En début de semaine, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé le rejet en première instance de l’action intentée en réparation du crime de l’esclavage. Cette action menée conjointement par le Mouvement international pour les réparations et le comité international des peuples noirs ne va pas s’arrêter pour autant. Les avocats ont déjà annoncé se pouvoir en cassation.



Interrogé par Guadeloupe la Première, Roland Ezelin, l’avocat du collectif de plaignants affirme qu’en cas de rejet de la Cour de cassation, il saisirait la Cour européenne des Droits de l’Homme, voire les instances internationales de l’ONU comme de nombreux pays l’ont déjà fait.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur