La grande Une Covid-19 : Les enfants finalement les plus contagieux ?

Malgré les discours de ces derniers mois sur la non-contagiosité des enfants, une étude américaine a abouti à la conclusion inverse. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 2 Août 2020 à 16:48 | Lu 1269 fois

La première idée était-elle la bonne? En fermant les écoles comme première mesure au début de l’épidémie, le gouvernement avait peut-être mis le doigt sur une des causes principales de propagation du virus. Finalement, la communauté scientifique internationale avait estimé selon ses données du moment que les enfants étaient peu symptomatiques et faiblement propagateurs. Une étude publiée jeudi dernier dans la revue médicale JAMA Pediatrics tend à affirmer le contraire.



Selon cette étude, le taux de matériel génétique du SRAS-CoV-2 détecté dans le nez des enfants de moins de cinq ans est 10 à 100 supérieurs que chez les populations plus âgées. Une nouvelle qui fait des plus petits les facteurs les plus importants du coronavirus étant donné que plus il y a de matériel génétique du virus, plus ce dernier devient contagieux.





