Don du sang : Planning des collectes du 13 au 17 mai 2024

À l’occasion de la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix de l’ONU le 16 mai, l’association Réunion Métis lance la troisième édition de l’événement « Bois de Lettres » et pour cette année dans 9 communes de l’île. Une initiative créative et participative visant à renforcer les liens entre les habitants et à promouvoir la diversité culturelle.