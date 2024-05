Don du sang : Planning des collectes du mardi 21 au samedi 25 mai

L’Amsterdam Rainbow Dress est passée en France à l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie et des JO 2024. Louïz, engagée et militante des droits LGBQI, élue Miss Trans France en 2021 et ambassadrice de la PRIDE HOUSE FRANCE à l’occasion des JO 2024, a été choisie pour être la porteuse de la robe.