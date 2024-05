Faute d’accord sur les NAO, la grève se poursuit à Cerballiance

Le mouvement de grève entamé jeudi au sein du groupe d'analyse médicale Cerballiance sera reconduit ce mardi 7 mai. Les syndicats FO et CGTR, qui réclamaient notamment 5% d'augmentation de salaire et l'obtention du 13è mois, ne sont pas parvenus à un accord avec la direction régionale lors de la clôture des négociations annuelles obligatoires (NAO).

Après un week-end passé « sans nouvelle » de leur direction, les syndicats sont retournés à la table des négociations, ce lundi après-midi. Sandrine Lear (CGTR) et Fabrice Malayandy (FO) portaient les mêmes revendications défendues depuis le début du mouvement de grève, jeudi dernier : augmentation de salaire de +5%, augmentation du coefficient pour les secrétaires après 15 ans d’ancienneté, prime pour les secrétaires (100 euros pour les jours fériés), primes de risque pour les coursiers (90 euros) et pour la dialyse (150 euros tous les 3 mois), prime pour les techniciens de plateau (200 euros) et mise en place d’un treizième mois.

« Cerballiance est un gros groupe qu’on retrouve en Italie ou à Monaco et qui a réalisé 5 millions d’euros de chiffre d’affaires à La Réunion en 2023, sur 38 millions au total. Le groupe compte 24 sites périphériques dans l’île et 240 salariés. Ce n’est pas rien. Et pourtant, on a des gens qui ont 40 années de carrière et qui sont encore au Smic », dépeint Fabrice Malayandy, qui évoque les gardes du week-end et des jours fériés, ou encore les risques pris à moto par les coursiers qui doivent souvent se déplacer en urgence.

Selon le syndicaliste, le président régional de Cerballiance Léonard Rizzi avait donné lors des premières discussions des NAO un accord de principe pour des embauches, sans mentionner de chiffres ou d’affectations. Ce lundi après-midi, il a clôturé les NAO tenues à la Possession par d’ultimes propositions, qui n’ont pas suscité l’adhésion des grévistes.

Les délais de traitement des analyses susceptibles d’être rallongés

Entre temps, les syndicats expliquent avoir contacté la direction nationale de Cerballiance, laquelle aurait indiqué qu’une enveloppe avait été attribuée à Cerballiance Réunion pour les NAO, et que les arbitrages relevaient de la responsabilité de la direction locale..

« La direction a proposé 4% d’augmentation pour les coefficients 150 à 210, ce qui représente 44 personnes, et 3% pour les coefficients de 220 à 350, ce qui représente 179 personnes », informe Fabrice Malayandy, en mentionnant qu’un « procès-verbal sera rédigé pour signifier la fin des NAO ».

Les salariés grévistes ayant rejeté ces propositions, le mouvement sera reconduit sur les sites de Sainte-Clotilde et du Port. « On réalise 70% de notre chiffre d’affaires à Sainte-Clotilde, principalement avec la clinique. Et presque tous les bilans réalisés sont acheminés sur le plateau technique de la clinique des Orchidées, où nos 14 techniciens étaient en grève aujourd’hui », souligne le délégué syndical FO.

Si les patients peuvent toujours effectuer leurs analyses médicales chez Cerballiance, les syndicats précisent que les délais de traitement sont susceptibles d’être rallongés.