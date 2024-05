19 mai Journée Mondiale des MICI, à La Réunion aussi

Samedi 18 mai, de 14h à 17h à la Médiathèque du Sud Sauvage

La Déléguée Réunion Mayotte animera un stand d’information et de sensibilisation aux MICI. Nous diffuserons des témoignages, reportages, interviews, clips et chansons autour des MICI. Nous parlerons également des livres en lien avec les MICI. Nous remercions chaleureusement le Directeur, la Directrice adjointe et toute l’équipe de la Médiathèque de Saint-Joseph pour leur soutien aux patients et à leurs proches.

Dimanche 19 mai, de 8h à 16h

Nous serons sur la ligne d’arrivée pour accueillir les coureurs du Trail de minuit à CAPOSS à la Possession. avec un stand d’information et de sensibilisation aux MICI, avec les chirurgiens, gastro entérologues, infirmiers, diététiciens, Kinés, nos fabricants et assistants Maxadom spécialistes péi en matériel médical ….

Nos chers soignants vont courir (un des trails les plus fous après le Grand Raid) pour nous représenter C’est un geste qui nous réchauffe le cœur. Et nous avons hâte de les retrouver dimanche 19 pour la JMM. Certains d’entre nous pourrons profiter d’un « massage bien être » par les kinés du CHU … CHouette!

https://caposs.re/nos-courses/trail-de-minuit/