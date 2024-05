[Communiqué] Découverte des sens à travers le textile : une initiative unique pour sensibiliser à la surdicécité

Cet événement, destiné à sensibiliser le public aux défis rencontrés par les personnes avec des déficiences sensorielles, aura lieu au Centre de la Ressource à Sainte-Marie, le lundi 13 mai de 10h à 11h.

L’activité, d’une durée d’une heure, permettra aux jeunes participants, âgés de 5 à 20 ans, par groupe, de découvrir un monde de sensations à travers le toucher pendant des sessions de 15 minutes chacune.

Le panel de tissus, mis à disposition par l’atelier textile de l’association Audace, inclut le coton, le lin, la laine, le cachemire, la soie, la dentelle, le polyester, le cuir, le velours et le jean. Cette gamme variée est conçue pour stimuler l’exploration tactile et susciter la curiosité, aidant ainsi les participants à découvrir et à comprendre le monde, d’une manière nouvelle et enrichissante.

Sur l’île, cet événement est porté par l’Équipe Relais Handicaps Rares Réunion Mayotte. Il est aussi marqué par des initiatives de Yarn Bombing (bombardement de laine) sur des installations urbaines dans le monde tout en engageant les personnes affectées par la surdicécité dans une activité exploratoire et tactile.

Cet événement vise à améliorer la compréhension du public sur les expériences uniques des personnes affectées par des troubles visuels et auditifs. Elle encourage également l’intégration et la reconnaissance des capacités et des talents divers de chaque individu.