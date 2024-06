Tribune libre de Gilles Hubert : « Encore et toujours des démissions au sein de l’équipe municipale ! »

« Jean-Bernard Maunier, 9e vice-président, en charge de l’eau, et membre du conseil d’administration de la Créole et président de la SEMOP « les Eaux de la Possession », pourtant un des élus de la garde rapprochée de Vanessa Miranville, ne fait en effet plus partie de l’équipe « majoritaire », ayant déposé sa démission.

C’est la 16è démission en trois ans au sein de cette équipe. À l’évidence, une singularité municipale « made in Possession ».

À l’évidence, le signe d’une leader et d’une équipe en perdition. Le signe d’une grande faiblesse.

Le signe surtout d’une instabilité politique et de gestion qui, après avoir gangrené la ville, aura inévitablement des conséquences néfastes au niveau de la gouvernance de la Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest.

Les années passent et les problèmes relationnels avec Vanessa Miranville perdurent. Autant pour les élus que pour les administratifs, contraints à la démission.

Quant à la population, elle se fait fataliste. Ils sont de plus en plus nombreux à fuir tout contact avec Vanessa Miranville. L’échange ne pouvant se faire.

Madame la Maire a toujours raison. Et met en exergue péremptoirement et avec aplomb ses excuses. Et quand, arguments à l’appui, on parvient à la pousser dans ses derniers retranchements sur des décisions non pertinentes ou des projets tombés à l’eau, la réponse fuse : « Je suis La Maire, c’est moi qui décide ».

Circulez, y’a rien à voir !

Les nombreux problèmes du moment ? « Ce n’est pas moi ! »

C’est toujours la faute des autres du reste. De ses opposants, des agents de sa commune, de l’Agence régionale de santé et même des… collègues de son propre camp !!!

Des élus et des agents constamment dénigrés

En vrai, s’agissant de ces derniers, Vanessa Miranville ne fait que confirmer dans l’action ce qu’elle a annoncé par voie de presse, à savoir son besoin de « nouveaux candidats pour 2026 parce que certains élus de mon groupe actuel ne reviendront pas », reconnaissant à mots couverts dans ce même article « avoir fait des erreurs de casting ».

Une marque manifeste de dénigrement des membres de sa propre équipe qui contribuent pourtant courageusement à la tenue de sa majorité.

Qui vise-t-elle, cette Maire qui se dépeint « irréprochable » ?

A t-elle conscience du mal qu’elle fait à ces collègues-élu(e)s qui, depuis trois ans, malgré l’absence de ligne directrice et de pilotage opérationnel, s’impliquent au quotidien pour leur ville et pour les Possessionnais(e)s.

Les Possessionnais(e)s ne sont pas dupes : ils savent qui est la cause de leur mal-être et de cet état de surplace renvoyé par la ville. Il sera encore plus difficile demain, de travailler sereinement avec Vanessa Miranville. Et pour les élus, anciens ou nouveaux, de mener à bien leur mission en faveur d’une population en attente et dans le besoin.

Livrés à eux même, les Possessionnais(e)s que je continue de rencontrer chaque semaine, prennent leur mal en patience. Dans deux ans, il leur reviendra d’imposer le vrai… casting. Le bon. Patience.

Ami(e)s Possessionnais(e)s, sachez que vous n’êtes pas seuls. Nous concernant, l’équipe que je dirige reste à votre écoute. Votre implication est primordiale pour nous aider à construire ensemble l’avenir de notre territoire. De nos quartiers.

Pour un mieux vivre ensemble que vous appelez toutes et tous de vos vœux. »

Gilles HUBERT,

Conseiller Municipal de la Ville de La Possession

Conseiller Départemental et

Vice-Président délégué à l’eau et aux infrastructures hydrauliques et Participation citoyenne