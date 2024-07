Tour Auto : Stéphane Sam-Caw-Frève accidenté à Matouta

Stéphane Sam-Caw-Frève et son co-pilote Laurent Robert ont fait un accident ce dimanche midi sur les routes de Saint-Joseph.

Fin de partie pour Stéphane Sam-Caw-Frève et son co-pilote Laurent Robert sur ce Tour Auto 2024. L’équipage a mal négocié le tracé de la spéciale qui s’est élancée à midi pour son deuxième passage sur le secteur de Matouta. Les compétiteurs sont blessés mais conscients. Ils sont actuellement pris en charge par les pompiers.

L’équipage au volant d’une Renault Clio Rally 3 sort du classement de ce Tour alors qu’il était positionné, avant cette sortie de route, à la huitième place.

Sur cet ES12, le tandem Damien Dorseuil et Anne-Laure Dijoux ont réalisé un superbe temps scratch sur leur Ford Fiesta MKII. Ils grignotent quelques secondes au duo Thierry Law-Long et Noor Balbolia sur leur Polo GTI. Le podium est complété par le tandem Meddy Gerville et son co-pilote Soukalingam Zaneguy.

Les urgentistes du SMUR arrivent au lieu de l’accident à 13H45.

Peu avant 14 heures, le PC course informe que la spéciale de Matouta est annulée. Les compétiteurs sont amenés à se rendre directement sur les spéciales suivantes des Radiers et de Cambourg.