SPL Estival : Les négociations en bonne voie pour un zéro licenciement

Les négociations sont en très bonne voie pour la maintien des emplois au sein de la SPL Estival. Le protocole d'accord entre la direction de la SPL et l'intersyndicale, qui devait être signé ce vendredi, a finalement été repoussé au vendredi 8 décembre. Le temps de laisser aux différentes parties le soin de travailler sur les derniers contours d'un accord qui devrait notamment acter le non-licenciement de l'ensemble des agents. En attendant un dénouement positif, la grève est toujours suspendue.

Au départ, un accord devait être trouvé avant ce samedi 2 décembre. Mais suite aux différents échanges intervenus ces derniers jours, notamment ce jeudi où l’intersyndicale avait été reçue par les conseillers du ministre des Outre-mer à la préfecture, la signature tant attendue du protocole d’accord a été décalée au vendredi 8 décembre prochain.

Un délai supplémentaire qui permet à l’intersyndicale de finaliser ses propositions « pour amener à des économies mensuelles », indique le porte-parole de l’intersyndicale, Éric Talassia, « comme sur les loyers, sur le service informatique, les véhicules de fonction, l’arrêt de l’externalisation des services ou le respect de la grille salariale ». « Des sources d’économies qui pourraient permettre d’aller vers un zéro licenciement et sauver tous les emplois », assure le syndicaliste.

Autre point positif dans ces négociations pour Eric Talassia : l’obtention de la part de l’intersyndicale du maintien du service de contrôle des bus au sein de la SPL. « Comme l’ensemble des syndicats, je suis optimiste quant à la signature du protocole d’accord vendredi prochain. Nous avons eu un PSE (NDLR : Plan de sauvegarde de l’emploi) pour échanger avec la direction sur nos propositions. Ce sont nos revendications depuis le départ, dont la principale est le zéro licenciement, et nous sommes bien partis pour y arriver », poursuit Éric Talassia, qui n’y voit pas « pour l’heure » un retournement de situation.

OK pour le zéro licenciement, reste la question des salaires

« Nous sommes bien partis pour la signature d’un accord », abonde Sarah Lambert. « Nous avons démontré à travers les pistes d’économie qu’on leur a proposées ce jeudi qu’il était possible d’atteindre les 80.000 euros mensuels qu’il manque actuellement pour atteindre l’équilibre budgétaire (NDLR : de la SPL). Ce n’est pas rien, et franchement nous sommes sur la bonne voie ». La responsable FO, qui faisait partie de la délégation de l’intersyndicale reçue ce jeudi en préfecture, est ressortie satisfaite des échanges. « Nous les avons surtout sensibilisés sur l’utilisation des fonds publics et je pense que chacun a pu mesurer qu’il y avait pas mal d’excès au sein de la SPL comme le paiement de concerts ou la location de bus sans mise en concurrence ».

L’optimisme est aussi de mise du côté de la direction de la SPL Estival. Contacté, le cabinet de la Cirest entrevoit également une issue favorable quant à ce conflit, rejoignant l’intersyndicale sur la possibilité d’un zéro licenciement et sur les autres points abordés précédemment. Les deux parties doivent néanmoins parvenir à un consensus sur la très controversée baisse des salaires des plus hauts revenus de la SPL.