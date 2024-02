Sixième édition de la semaine de la correspondance : Semaine 11

Voici deux ouvrages qui pourraient vous inspirer dans la rédaction de votre contribution scripturale. Dans les premières pages de son livre : « Le guide de l’écriture inspirée », France Gauthier affirme que l’écriture est le langage de l’Esprit. « Il y a, au fond de notre cœur, une ouverture plus grande que ce que l’on pense, une inspiration. »

Ce langage se traduit par des Inspirations. Ces Inspirations qui sont elles-mêmes branchées sur une Connaissance universelle. Une Connaissance universelle qui se manifeste par des idées, des perceptions, des images qui se fondent jour et nuit par des pensées et des rêves.

Parallèlement, les Sensations sont transmises au corps physique : comme le ventre qui se noue, la gorge qui se serre, des signes liés aussi à la Connaissance Universelle…

A la fin de ce livre composé de 122 pages, France Gauthier a inséré une série d’exercices afin de mettre en pratique l’écriture inspirée.

Un ouvrage qui va à l’essentiel de l’écriture. France Gauthier nous explique le comment, le pourquoi de l’écriture inspirée. Suivez ce lien et jetez un coup d’œil à la table des matières du livre. Le guide de l’écriture inspirée / France Gauthier — BNFA, Bibliothèque Numérique Francophone Accessible

Un autre livre, un autre univers. Celui de « Marcel Proust : une vie de lettres et d’images ». L’auteur brésilien Pedro Corréa Do Lago et ancien président de la Bibliothèque nationale du Brésil nous plonge dans l’univers de l’écrivain français. Grâce à plusieurs centaines de documents inédits qu’il a collectionnés pendant des dizaines d’années, il nous les présente dans cet ouvrage de 280 pages. Des lettres de Marcel Proust sont transcrites à la fin du livre comme celle adressée à Laure Hayman qui aurait inspiré Marcel Proust dans la rédaction de l’amour de Swann….

« Madame, j’ai trop pensé en vous écrivant tout à l’heure que vous veniez d’être injuste pour moi – et pas assez que vous m’avez toujours témoigné une amitié véritable, pas assez non plus que c’est aussi une véritable amitié que je ressens pour vous. Acceptez donc l’hommage respectueux, sans mélange d’autres sentiments qui sont oubliés, du moins pour moi, votre admirateur, Marcel Proust. »

Et si ces deux ouvrages pouvaient vous faciliter l’écriture de votre lettre à Irène Frain ?

PRINCIPE

Le principe de la sixième année du concours de la correspondance est le suivant :

Irène Frain, romancière, journaliste, est sensible aux parfums exotiques des destinations lointaines. Elle apprécie la délicieuse saveur de la vanille. Elle vous demande de lui écrire l’histoire de la fécondation de la vanille de Bourbon. Comment un jeune esclave a-t-il pu découvrir cette technique ? Qu’est-il devenu ? Racontez-moi son histoire !

Vous commencerez votre lettre par :

Madame,

Edmond Albius a donné une couleur, une saveur à la vanille. La brièveté de sa vie n’a pas été de tout repos…

Le règlement est à lire sur notre site

CONCOURS DE LA CORRESPONDANCE | appel (aparmedia.wixsite.com)

Gilette Aho – Présidente de l’Association Pour Promouvoir l’Ecriture et la Lecture