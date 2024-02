Salon de l’Agriculture : La Région joue la carte de l’export et du haut de gamme

« La Réunion à la carte ». Ainsi va s’intituler une grosse opération montée par la Région le jeudi 22 février prochain, à deux jours de l’ouverture du salon de l’Agriculture.

« L’enjeu, comme le souligne la présidente Huguette Bello, c’est de conforter les filières existantes pour répondre aux besoins du marché intérieur tout en identifiant de nouvelles filières porteuses à l’exportation et accompagner une industrie agroalimentaire de haute qualité tournée vers les marchés de niche à l’export ».

Pour y parvenir, la Région va réunir à Paris 35 des 38 producteurs locaux invités par le Département au salon de l’Agriculture. Cette réunion se fera à l’Orangerie, une salle de 400 m2 située à deux pas du stade Roland Garros, avec des professionnels des grandes enseignes parisiennes, des chefs et des patrons d’épiceries fines, afin de positionner nos produits locaux sur les tables des plus grands chefs et dans les meilleurs magasins de France.

La Réunion a la chance de produire certains fruits parmi les meilleurs au monde. Nos ananas Victoria, nos fruits de la passion, nos papayes, nos avocats, nos letchis, nos longanis, et j’en passe, sont sans concurrence dans le monde question goût. Ils remportent souvent des prix aux concours nationaux et pourtant, ils ont du mal à s’exporter.

C’est à ce paradoxe que la Région souhaiterait mettre fin.

Traditionnellement, les exposants reviennent du salon de l’Agriculture en se disant très satisfaits du nombre de visiteurs sur leurs stands. Mais ils regrettent qu’en raison de l’affluence, ils aient eu du mal à nouer des contacts d’affaires avec des professionnels. C’est fort de ce constat que la Région a donc décidé d’organiser ces rencontres B to B avec des professionnels opérant dans le haut de gamme et implantés dans toute la France.

Le but de « La Réunion à la carte », une manifestation qui a vocation à se reproduire en cas de réussite, est de créer un événement professionnel afin de placer nos produits auprès des grandes tables parisiennes et nationales

Mais il ne faudra pas en rester là. Il conviendra ensuite d’organiser des éduc-tours afin de faire venir ces professionnels à La Réunion et de les amener chez les producteurs pour leur montrer l’excellence du travail de nos agriculteurs qui, contrairement à d’autres, respectent l’ensemble des normes européennes.

La soirée sera agrémentée de démonstrations culinaires que les chefs présents pourront déguster tout en écoutant la chanteuse Emma Nonna et en admirant les magnifiques photos de l’exposition de Jonas Akhoun.