Saint-Paul : La rentrée i approche ti pa ti pa

La ville de l’Ouest se prépare à accueillir ses 12.676 élèves pour la rentrée la semaine prochaine. La majorité municipale a donc convoqué la presse au Guillaume pour présenter son bilan en matière d’éducation, et notamment ses nombreux investissements.

Pas de répit avant le retour des marmailles. Voilà le message que veut faire passer Emmanuel Séraphin et son équipe en organisant une conférence de presse dans l’école maternelle des fourmis, au Guillaume. Tandis qu’en arrière-plan, les agents municipaux terminent les derniers nettoyages, la majorité a déroulé projets, chiffres et bilan de l’année passée et de celle à venir.

54,3 millions d’euros aux écoles pour 2024

“On a toujours cet enthousiasme autour de la rentrée, c’est un moment d’énergie pour les projets de l’année à venir”, rappelle Emmanuel Séraphin. Car si 66 écoles de la commune permettent aux 12.676 élèves d’apprendre à lire et à compter, c’est aussi un poids important pour les finances de la ville. Saint-Paul y consacre près 54,3 millions en 2024, “soit une hausse de 16% par rapport à l’année passée. Cela représente près de 20% du budget de la commune”, détaille le maire. Au total, ce sont 1.088 agents qui vont travailler dans les écoles de la ville cette année, dont 470 rien que pour la restauration. “Nous avons généralisé le recrutement des assistants administratifs pour aider les directeurs dans leurs tâches et leur permettre de dégager du temps pour des projets éducatifs. Ce sont 46 embauches qui sont concrétisées, pour une enveloppe de 1,3 million”, souligne Emmanuel Séraphin.

D’ailleurs, une nouvelle école devrait bientôt permettre de soulager les tensions de la carte scolaire sur le quartier de la Plaine et de Bois de nèfles. Près de 15 millions d’euros vont être déboursés pour la construction de l’école primaire Marie-Caze, avec une livraison promise pour la rentrée 2027. “On veut aussi lancer une évaluation thermique pour les treize écoles que nous avons dans les Hauts. Cela rentre dans notre volonté d’améliorer le confort. Il ne faudra peut-être pas mettre du chauffage dans toutes celles qu’on va étudier, car une amélioration de l’isolation peut être suffisante”, explique le maire.

Bientôt des desserts maison à la cantine ?

Autre effort financier pour la mairie, la gratuité de la cantine jusqu’à la cinquième tranche du quotient familial. “Cela représente 870.000 euros de pouvoir d’achat rendu aux familles. Pour rappel, nous préparons près de 13.000 repas par jour pour les enfants. Nous poursuivons nos efforts de formation des agents, et nous espérons pouvoir bientôt faire en interne nos desserts”, insiste Yann Crighton, adjoint en charge de la cantine.

Enfin, pour permettre aux enseignants de nouvelles méthodes d’apprentissage, la ville a investi dans le numérique avec ordinateurs portables, tablettes, visualiseurs, vidéoprojecteurs, écrans interactifs, sans oublier les répétiteurs nécessaire à l’amélioration des connexions internet. Le tout pour plus de 2 millions d’euros. Bref, le message pour les parents est clair : Saint-Paul est prêt pour la rentée.