Saint-Paul : Un budget record validé au conseil municipal

Un budget de fonctionnement et d’investissement à la hausse, sans augmentation d’impôts, voilà le principal point qui a occupé une grande partie du conseil municipal de Saint-Paul ce mardi. “Nous sommes à 133 millions d’investissements depuis 2021, et plus de 60 millions rien que pour 2023”, précise le maire, Emmanuel Séraphin. Ce budget est en hausse de près de 6% par rapport à celui de 2023, avec 176 millions de fonctionnement et 66 millions d’euros d’investissements.

Ainsi, ce sont près de 4,8 millions d’euros qui sont débloqués pour l’école de Grand Fond, 2,2 millions d’euros pour la rénovation des piscines de Vue Belle et de Plateau-Caillou ou encore 1,2 million d’euros pour la rénovation urbaine de Saint-Gilles-Les-Bains. La majorité défend ce budget ambitieux par une bonne maîtrise des finances de la commune, avec notamment 18 millions d’euros d’épargne brute.

La cantine gratuite étendue à plus de marmailles

Ces efforts permettent par ailleurs une politique sociale envers les publics les plus fragiles. Ainsi, la restauration scolaire sera gratuite pour 7.490 élèves d’ici août 2024. “Cela représente un 870.000 euros de pouvoir d’achat économiser pour les parents de la commune”, précise le maire. À terme, 64% des enfants mangeront gratuitement à la cantine dans la ville de l’Ouest.

Le conseil municipal a également validé le financement d’une maison d’accueil temporaire pour les femmes victimes de violences intrafamiliales. 43.000 euros ont été promis pour la création de six places d’accueil d’urgence.

Alors que Saint-Paul s’est déjà engagé à ne plus accueillir de fast-foods, l’équipe municipale est également revenue sur le projet d’un règlement local de publicité. Après une première ébauche élaborée avec les associations et les habitants, la proposition actuelle va faire l’objet d’une consultation publique et devrait être définitivement adoptée d’ici mai prochain. Tous les panneaux de 4×3 mètres devraient ainsi disparaître de toute la commune, comme les panneaux numériques. Quelques aménagements seront possibles sur la zone commerciale de Savannah.