Risque de formation de deux tempêtes

Une zone perturbée se trouve dans le Canal du Mozambique et une zone suspecte est sous surveillance loin à l'Est. Selon Météo France, les deux représentent un risque pour l'instant faible de se renforcer en tempête.

Le huitième système dépressionnaire de la saison cyclonique 2023-2024 évolue actuellement dans le Sud du Canal du Mozambique. La zone perturbée devrait s’organiser en fin de week-end et se déplacer vers les côtes du Mozambique. Elle pourrait devenir tempête et être nommée Gamane en début de semaine prochaine. En attendant, son influence se fait déjà sentir dans le secteur de Morombe à Madagascar où 100 millimètres de pluies sont tombés en une journée.

De l’autre côté du bassin Sud-Ouest de l’océan Indien se trouve une zone suspecte qui évolue très loin des terres habitées. Le Centre météorologique régional spécialisé de Météo France prévoit un lent développement et un déplacement vers l’Est de ce possible futur système dépressionnaire, ce qui l’éloignerait encore plus de notre zone. Il pourrait toutefois être baptisé Hidaya dans le courant de la semaine prochaine.