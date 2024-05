Soupçons d’emplois illégaux à la Région : Relaxe générale prononcée

Relaxe générale pour les 11 prévenus dans l’affaire des soupçons d’emplois illégaux. Didier Robert et plusieurs proches avaient passé près d’une semaine au tribunal en avril dernier pour un procès très médiatique. L’ancien président de Région, entouré de politiciens et conseillers, ont été jugés suite à une enquête pour des faits de détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêts lancée après un signalement de la Chambre régionale des comptes.

La procureure de la République avait requis 12 mois de prison avec sursis, 50.000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité au terme du procès. Autre politicien de premier plan inquiété, Jean-Louis Lagourgue, à l’encontre duquel une amende de 10.000 euros ainsi qu’une peine d’inéligibilité avaient aussi été requis.

Les neuf autres accusés, Vincent Bègue, Yves Ferrières, Yoland Velleyen, Sabrina Ramin, Ismaïl Aboudou, Alfred Ablancourt, Yannick Gironcel, Jean-Charles Maroudin et Ravy Vellayoudom, sont, eux aussi, relaxés. Tous avaient expliqué n’avoir jamais agi pour leur propre intérêt, mais en tant que « facilitateurs » pour faire avancer les dossiers à la Pyramide inversée.

Didier Robert et son avocat, Philippe Creissen, ont refusé de s’exprimer après le délibéré. Jean-Louis Lagourgue s’est lui exprimé après l’annonce de la relaxe : « Je le répète, qu’est-ce que je faisais là ? On n’aura peut-être jamais la réponse ! » L’ancien maire de Sainte-Marie, qui était visé par une peine d’inéligibilité, voit cette épée de Damoclès qui planait au-dessus de sa tête être retirée. Il n’écarte pas un retour dans l’arène politique si sa santé le permet.

Yves Ferrières, qui avait été l’un des élus les plus marqués par l’affaire au moment de l’audience, a exprimé son soulagement suite à une décision « de justice« .

(Isabelle Serre et Alexandre Robert sur place)