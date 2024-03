Plainte de Bello contre Tillier : « Une dénonciation calomnieuse » selon le PDG du JIR

Le président-directeur du Journal de l’Île de La Réunion s’insurge suite au communiqué de la Région Réunion dans lequel la collectivité, destinataire d’une demande d’aide exceptionnelle de la part du journal, évoque des soupçons « d’infractions pénales, notamment d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance, d’organisation frauduleuse d’insolvabilité« . La Pyramide inversée annonce avoir fait une dénonciation auprès de la Procureure de la République.

Pour le président directeur général du Journal de l’Île, il s’agit d’une « dénonciation calomnieuse« . “J’espère que la Procureure de la République ira plus vite pour instruire cette enquête que celle de la Région”, déclare Jacques Tillier, pour qui “c’est une façon stalinienne de faire les choses”.

“On s’attendait au pire et c’est arrivé. Si la vie du JIR et de ses salariés n’était pas menacée, ce ne serait qu’une pitoyable plaisanterie”, ajoute-t-il avant de tacler : « La présidente de Région utilise l’argent des Réunionnais pour s’attaquer au JIR et surtout à l’édito du samedi”.