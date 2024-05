Benoît Saint-Denis en stage « pour démocratiser le MMA à La Réunion »

Le combattant de l'UFC Benoît Saint-Denis va donner un week-end de stage à La Réunion les 8 et 9 juin prochain. Il a répondu à l'invitation de son ami Gaël Grimaud. L'ancien champion du Cage Warriors et de l'Hexagone MMA souhaite ainsi profiter de la star française pour développer la discipline dans l'île, tout en créant une synergie avec les autres arts martiaux.

Ils étaient nombreux à être déçus lorsque Benoît Saint-Denis (BSD) avait annulé au dernier moment sa venue à La Réunion prévue les 30 et 31 mars derniers. Le combattant de l’UFC était resté auprès de sa fille de huit mois hospitalisée en urgence. Heureusement, la petite va bien et le stage n’était que partie remise.

Ce sont donc les 8 et 9 juin prochains que l’ancien commando de l’armée française va donc fouler les tatamis péi pour un week-end de stage exceptionnel. Il doit se rendre auparavant à Mayotte pour une cérémonie en hommage aux militaires blessés et tués.

Divisé en quatre parties, BSD va transmettre son savoir et son expérience dans chaque domaine du sport durant ce stage. « L’idée, c’est de ne pas toucher uniquement les pratiquants de MMA. Ceux qui pratiquent des sports de striking (Muay-Thaï, kick-boxing,…) ou de grappling (jiu-jitsu, lutte, judo,…) peuvent s’engager sur ces cours-là. On essaie d’ouvrir à toutes les disciplines », explique Gaël Grimaud, pionnier du MMA Réunionnais.

En faisant venir son ami BSD, le Dionysien souhaite rassembler les amoureux des sports de combat de l’île. « L’idée, c’est vraiment de démocratiser le MMA à La Réunion et que toutes les disciplines en profitent. BSD va pouvoir partager ses valeurs avec ses stages. Il est l’un des premiers combattants français avec cette aura et cette ferveur. Il a un mindset de guerrier hérité de son passé militaire et représente l’engagement et la discipline », souligne le premier Réunionnais à avoir obtenu une ceinture majeure.

Pour Gaël Grimaud, ce stage sera également l’occasion de poursuivre son action sociale pour la jeunesse. Au travers de la Grimaud Academy, son autre association avec Coq Batay, il accompagne les jeunes des quartiers des Camélias à évoluer dans un développement personnel et social au travers du sport. C’est pourquoi il va financer le stage à plusieurs jeunes de ces quartiers.

Le lieu exact du stage n’est pas encore connu, mais la première journée devrait se dérouler à Saint-Denis, tandis que la seconde pourrait avoir lieu à Saint-Paul.

Les réservations se font sur le site de la Coq Batay Academy.