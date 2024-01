Nathalie Bassire a contacté Gérald Darmanin dès lundi pour l’état de catastrophe naturelle

La députée de la 3e circonscription indique dans un communiqué avoir contacté le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer dès lundi soir pour plaider la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'état de calamité agricole.

Le communiqué :

Le cyclone tropical BELAL et ses pluies diluviennes ainsi que ses vents dévastateurs s’éloignent. Vient désormais l’heure du bilan qui est essentiellement matériel, notamment la constatation des dégâts et l’évaluation des réparations à intervenir.

Particuliers, chefs d’entreprises et agriculteurs, collectivités locales… : tous ont hélas subi de terribles dommages et préjudices.

Au Tampon comme dans les 23 autres communes, les biens privés comme les équipements et infrastructures publics ont été lourdement impactés.

Dans ces conditions, j’invite – conformément à la procédure en vigueur – l’ensemble des Maires de La Réunion à déposer dans les meilleurs délais un dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès du Préfet de La Réunion.

J’appuierai naturellement cette demande auprès du gouvernement afin que la procédure aboutisse au plus tôt partout où cela est justifié.

S’agissant de nos agriculteurs, je demande à tous les acteurs concernés de faire le nécessaire pour solliciter l’état de calamité agricole.

Je me suis d’ores et déjà rapprochée du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer pour le sensibiliser à la situation de notre île après le terrible passage du cyclone BELAL.

J’assure à tous les sinistrés de ma sincère compassion, de mon plein soutien et de ma totale solidarité !