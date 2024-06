Météo : Le vent baisse graduellement au cours de la journée

Le bulletin de Météo France Réunion :

Des rafales sont encore attendues le long des côtes Nord-Ouest et Sud-Est ainsi que sur le relief et hauteurs exposées, mais elles sont sans aucune mesure par rapport à celles observées la veille avec entre 70 à 80 km/h attendus ce matin du côté du Port, de Saint-Philippe ou encore au Tampon et à la Plaine des Cafres. Le vent baisse graduellement au cours de la journée et s’oriente Nord à Nord-Est en rentrant sur la région de Saint-Paul cette après-midi.

Côté ciel, le ciel est très nuageux à couvert sur la moitié Est de Saint Denis à Saint Philippe en passant par Salazie, les plaines de l’Est et la région du Volcan. Cette couverture nuageuse s’accompagne de fréquentes averses.

Au fil de la journée, ces averses ont tendance à devenir de plus en plus épisodiques.

Sur la moitié Ouest, le ciel est voilé avec quelques coins de ciel bleu mais le temps reste globalement sec.

La mer est en général forte, sauf entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe au Sel où la mer est agitée.

Houle d’alizé voisine de 3 mètres s’amortissant et petite houle de sud-ouest dans l’Ouest.