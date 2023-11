L’Université de La Réunion ouvre la licence « intervention sociale »

Communiqué

Soutenue dans sa démarche par le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) et l’Association nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH), l’Université de La Réunion ouvre cette année une nouvelle formation de Licence professionnelle « Intervention sociale », parcours « Accompagnement de personnes en situation de

handicap ».

Celle-ci est destinée à permettre aux apprenants à parfaire et/ou acquérir des compétences et des connaissances nécessaires au nouveau métier de référent handicap, un métier en développement.

A l’issue de la Licence, le diplôme national permettra aux lauréats de travailler aussi bien dans des structures publiques que privées. En effet, la mise œuvre des politiques handicap est en plein essor dans les secteurs public et privé et nécessite une professionnalisation de ses acteurs. A titre d’exemple, tous les centres de formation des apprentis ont l’obligation de se doter d’un référent handicap. Il en de même pour les entreprises privées de plus de 250 salariés et les établissements publics. Le référent handicap est une ressource interne dont l’action favorise la recherche de solutions face aux situations de vulnérabilité.

Cette formation tend au développement de la société inclusive par une meilleure prise en compte de la santé, le développement de l’accessibilité universelle, le soutien à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

Cette formation sera dispensée à la fois au Campus du Moufia, au Parc Technologique Universitaire et en distanciel par des enseignants chercheurs (sciences humaines et sociales et droit), par le référent accessibilité numérique de l’Université de La Réunion ainsi que par des professionnels des secteurs public, privé, associatif et de la formation.

Il est encore possible de s’inscrire au sein de cette licence (sous réserve de contrat d’alternance).

Pour plus d’information ici