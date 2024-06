Législatives : L’heure du bilan pour les sortants

Les électeurs devront choisir ce dimanche s’ils veulent reconduire les sept députés sortants ou s’ils souhaitent envoyer d’autres têtes au Palais Bourbon. Si un adage dit qu’une élection se joue sur le projet et non le bilan, il n’empêche que nos parlementaires ont passé deux ans sur les bancs de l’Assemblée. Retour sur leurs votes et leurs travaux parlementaires.

Philippe Naillet

Arrivé au Palais Bourbon en 2020, suite à l’élection d’Ericka Bareigts, et réélu en 2022, Philippe Naillet a tenté durant son mandat de s’impliquer dans la réduction des écarts entre l’Hexagone et l’Outre-mer.

Plus récemment, le parlementaire s’est illustré lors de ses votes au Parlement pour la ratification du traité CETA entre l’UE et le Canada. Comme tous les autres députés de gauche réunionnais, il a voté pour l’inscription de l’IVG dans la constitution. Sur la question de la Nouvelle-Calédonie, Philippe Naillet s’est opposé au dégel du corps électoral pour les élections locales. Le député de la 1re circonscription a aussi soutenu la demande de Karine Lebon pour la création d’une commission d’enquête sur le logement social en Outre-mer, mais aussi celle portant sur le coût de la vie dans les DOM. Philippe Naillet a en outre voté pour la fin de l’obligation vaccinale pour le personnel soignant après la fin de l’épidémie de Covid.

Il a été co-rapporteur d’un rapport parlementaire “pour un accès plus juste et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur”.

Frédéric Maillot

Élu pour la première fois en 2022, cet enfant du Chaudron a fait de la défense de la langue, de la culture et de l’identité créole. Il a notamment déposé une proposition de loi “pour une meilleure réussite scolaire des jeunes ultramarins grâce à l’apprentissage des langues régionales”. Comme les autres députés de gauche, il s’est opposé au dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Frédéric Maillot a aussi voté en faveur de l’inscription du droit à l’IVG dans la constitution.

“Colon un jour, colon toujours”, avait aussi lancé le député aux membres du gouvernement et de la majorité lors de l’examen du projet de loi pour le Plein emploi. Cette sortie visait à montrer que les spécificités de l’Outre-mer n’étaient pas prises en comptes et qu’on imposait depuis Paris un modèle qui n’est pas applicable.

Karine Lebon

Élue pour la première fois lors des législatives partielles de 2020, Karine Lebon a réussi à transformer l’essai et à se faire réélir en 2022. Karine Lebon a décidé de consacrer une large partie de son temps à la question du logement, une problématique profonde à La Réunion, mais aussi dans tous les Outre-mer. La dissolution a interrompu tous les travaux parlementaires, dont la future commission d’enquête demandée par la députée avec l’aide des autres députés ultramarin.

Karine Lebon s’est bien sûr opposée avec le reste de la gauche à la réforme des retraites, comme à celle du dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Elle aussi a souhaité la réintégration des soignants non-vaccinés.

Enfin, la députée avait également commencé à engager des démarches à l’Assemblée pour une meilleure reconnaissance du drame des Enfants de la Creuse, et, peut-être, l’ouverture d’une réparation financière.

Perceval Gaillard

Élu en 2022, Perceval Gaillard a lui aussi fait de l’accès au logement l’un de ses combats. Le député a été l’un des premiers à alerter sur le risque qu’une partie des habitants de sa circonscription deviennent les premiers réfugiés climatiques de l’île, avec le risque de submersion du quartier du Gol. Il s’est opposé au dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, et a voté pour la constitutionnalisation du droit à l’IVG.

Le parlementaire s’est aussi illustré sur l’accès à l’eau pour les habitants des hauts et des mi-pentes, notamment dans les hauteurs de Saint-Leu. Perceval Gaillard a en outre aidé les associations culturelles tamoules de l’île à faire reconnaître la possibilité pour les agents de la fonction publique de prendre une journée pour des célébrations religieuses, comme pour les autres confessions.

Emeline K/Bidi

L’avocate du barreau de Saint-Pierre a été élue pour la première fois en 2022 et a siégé au sein de la prestigieuse Commission des lois de l’Assemblée. En 2023, elle sera à l’origine d’un rapport parlementaire pour “promouvoir l’emploi et le retour des fonctionnaires d’Etat ultramarins dans les territoires d’Outre-mer”.

Comme ses autres collègues de gauche, la députée s’est opposée au dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie et a voté pour l’inscription du droit à l’IVG dans la constitution.

Jean-Hugues Ratenon



Elu depuis 2017, Jean-Hugues Ratenon a été le député réunionnais le plus productif en matière d’amendements , avec près de 667 amendements déposés. L’accès aux allocations pour les bénéficiaires et l’accès à l’emploi ont été les grands dossiers défendus par le parlementaire. Il a voté comme ses collègues de gauche contre le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie et pour l’inscription de l’IVG dans la constitution.

En 2023, il a été le coauteur d’un rapport d’information sur la situation énergétique de l’Outremer.

Nathalie Bassire

Élue en 2017, la députée a surtout été pointée du doigt comme étant l’une des rares à s’opposer à l’inscription de l’IVG dans la constitution aux côtés d’une partie de la droite et de l’extrême droite. Nathalie Bassire a également choisi de pas prendre part au vote concernant la situation électorale en Nouvelle-Calédonie. Côté économie, la députée a bataillé pour qu’une amnistie des débiteurs de l’ex RSI Outremer soit proclamée. Ainsi, des indépendants avaient pu effacer une partie de leur dette.