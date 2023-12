Le vol AF647 du mardi 19 décembre reporté

Communiqué

Air France informe ses passagers que le vol est prévu repartir le mercredi 20 décembre

Avec un enregistrement de 5h à 9h du matin pour une arrivée prévue le mercredi 20 décembre à 21h à Paris Charles de Gaulle.

Déclenchement d’une alarme moteur

Air France confirme qu’à la suite du déclenchement d’une alarme moteur, l’équipage du vol AF647 du 19 décembre 2023 effectuant la liaison La Réunion (RUN) Paris- Charles de Gaulle en Boeing B777 a décidé d’interrompre le décollage, conformément aux procédures définies par le constructeur.

Immobilisé sur la piste dans un premier temps, l’appareil a été tracté jusqu’à son point de parking. Les clients ont été pris en charge par les équipes d’Air France qui mettent tout en œuvre pour assurer leur réacheminement dans les meilleurs délais.

Air France comprend et regrette l’inconfort ressenti par les passagers lors de l’interruption du décollage. Ce type d’incident, présente un risque connu et maitrisé dont les équipages ont l’expérience par la formation et l’entrainement réguliers.

Air France rappelle que la sécurité de ses clients et membres d’équipage est son impératif absolu.