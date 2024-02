Le retour des pluies dans le Sud la semaine prochaine

Les conditions météorologiques se sont fortement améliorées en ce début de mois de février après des semaines marquées par les passages du cyclone Belal, de la tempête Candice, mais aussi d’intempéries qui ont frappé le Sud de La Réunion.

Le soleil est de retour, mais une fraîcheur anormale s’est installée sur l’île. Météo France explique que notre département est passé d’un extrême à l’autre en termes de conditions climatiques. “Ce régime de temps qui devrait perdurer sur cette première partie de semaine est plutôt digne d’une semaine d’intersaison (nombre ou avril) que du cœur de saison des pluies”, commentent les analystes.

Les températures devraient remonter durant la deuxième moitié de la semaine et atteindre les normales saisonnières.

Retour des pluies, surtout dans le Sud

On est au cœur de la saison des pluies, rappelle Météo France. D’ailleurs, des précipitations sont prévues la semaine prochaine sur le Sud de l’île.

“On peut s’attendre à une pluviométrie qui redeviendra de saison sur la moitié Sud de l’île alors qu’elle devrait rester déficitaire sur la moitié Nord”, expliquent les prévisionnistes.

Il faut noter que ces prévisions pourraient être impactées par la possible formation d’un système dépressionnaire au Nord-Est de Madagascar qui pourrait se déplacer vers le Sud ou le Sud-Est.

Le reste du mois de février devrait être plus sec et frais que d’habitude. Une période plus chaude et plus humide est attendue en mars.

La tendance météo mensuelle de Météo France est à retrouver ici.